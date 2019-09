Poliisi kertoi maanantaina tehneensä eri puolilla Suomea lukuisia kotietsintöjä, jotka kytkeytyvät rikollisjärjestö United Brotherhoodiin. Etsintöjä on tehty yhdeksässä kaupungissa ja kolmessa vankilassa.

Keskusrikospoliisin tiedotteen mukaan viranomaisten viime ja tämän viikon aikana tekemät etsinnät liittyvät esitutkintoihin, joissa UB:n jäseniä ja järjestöön kytkeytyviä henkilöitä epäillään muun muassa törkeistä huumausainerikoksista, väkivaltarikoksista ja talousrikoksista.

Erilaisia poliisioperaatioita on reilun viikon aikana tehty Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Joensuussa, Vantaalla, Porvoossa, Tuusulassa ja Helsingissä.

”Kotietsinnöillä on löytynyt runsaasti ampuma-aseita. Myös huumausaineita on takavarikoitu useista kohteista”, kertoo rikostarkastaja Ari Lahtela Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Etsintöjen lisäksi poliisi on ottanut kiinni kaikkiaan 18 henkilöä eri paikkakunnilta. Osa kiinniotetuista kuuluu järjestön johtoon. Turussa otettiin maanantaina 2. syyskuuta kiinni yhdeksän henkilöä.

”Turun kiinniotot liittyvät siihen, että poliisi epäilee United Brotherhoodin jäsenien järjestäneen huumausaineita vankiloihin tavoitellen huomattavaa rahallista hyötyä”, sanoo Turun jutun tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Aki Lahtinen Lounais-Suomen poliisilaitokselta.

Tänään maanantaina 9.9. poliisi on tukenut Rikosseuraamuslaitosta vankiloissa tehtävissä etsintäoperaatioissa. Etsintöjä on tehty Riihimäen, Sukevan ja Turun vankiloissa.

”United Brotherhoodilla on arviomme mukaan erityisen vahva vaikutusvalta näissä vankiloissa ja siksi operaatiot suunnattiin juuri niihin”, sanoo erityisasiantuntija Sami Peltovuoma Rikosseuraamuslaitoksesta.

Iskun taustalla on yli vuoden kestänyt viranomaisyhteistyö. 15 kuukautta kestäneen operaation tavoitteena on ollut ”torjua nimenomaan UB:n toimintaa Suomessa ja kansainvälisesti”, poliisin tiedotteessa todetaan. Yhteistyössä ovat olleet mukana kaikki poliisilaitokset, Keskusrikospoliisi, Poliisihallitus, Tulli, Rikosseuraamuslaitos ja Valtakunnansyyttäjänvirasto.

LUE MYÖS: Poliisi nosti kanteen: United Brotherhood lakkautettava

Viranomaisten arvion mukaan UB on ”kaikkein vahingollisin Suomessa toimivista järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymistä esimerkiksi sen jäsenten väkivaltarikosten määrällä mitattuna”. UB:n ja siihen kytkeytyvän Bad Unionin jäsenet ovat tällä vuosikymmenellä olleet epäiltyinä yli 1300 rikosilmoituksessa.

Reilun vuoden aikana UB:lta on takavarikoitu kaikkiaan 160 asetta, joiden joukossa on useita automaattiaseita. Huumausaineita, eli amfetamiinia, metamfetamiinia, kokaiinia, hasista ja marihuanaa on takavarikossa noin 55 kilogrammaa.