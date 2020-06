Kouvolan kaupunginvaltuutettu, entinen työministeri Jari Lindström (sin) kiinnittää huomionsa hallituspoliitikkojen lausuntoihin velkaantumisesta ja sopeutustoimista. Lindström pelkää ministerien luovan pohjaa vaikeiden säästöpäätösten välttelemiselle.

Lindström nostaa esiin vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajan Paavo Arhinmäen, saman puolueen puheenjohtajan, opetusministeri Li Anderssonin sekä pääministeri Sanna Marinin (sd) sanomiset.

Arhinmäki on herättänyt keskustelua toteamalla, että valtiot eivät koskaan varsinaisesti maksa lainojaan pois, vaan ”ottavat uusia lainoja tilalle”. Hän on myös pitänyt itsestään selvänä, että Suomi joutuu nyt koronakriisin vuoksi ottamaan uutta velkaa, jonka hoitaminen jää seuraaville hallituksille. Sopeutustoimien aika ei hänen mukaansa ole nyt.

Li Andersson on kuvannut ”velkapelottelua” populistiseksi retoriikaksi. Hän totesi tänään tiistaina, että vasemmistoliitto ei vähättele velkaantumisen riskejä, mutta velkaantumistason vakauttamisen tähtäin on hänen mukaansa koko 2020-luku, ei tämän hallituksen syksyn budjettiriihi.

”Ne, jotka vaativat kovaan ääneen leikkauksia ja veronkorotuksia jo syksyn budjettiriiheen, eivät ole ymmärtäneet, kuinka laaja shokki koronavirusepidemian myötä on kohdannut Suomen taloutta”, Andersson katsoo.

Myös pääministeri Sanna Marin on sanonut, että nyt ei ole aika sopeuttaa, vaan yrittää selvitä kriisistä.

”Sopeutustoimien aika, jos ja kun hallitus näistä keskustelee, sen keskustelun paikka on vasta myöhemmin”, Marin sanoi MTV:lle äskettäin.

Jari Lindströmin mielestä viesti on huolestuttava.

”Eihän nyt näiden Vasemmistoliiton ja SDP:n ulostuloilla valmistella pohjaa siihen, että ei tarvittaisi sopeutustoimia lainkaan tai että mitään sellaista ei tulla näiden puolueiden toimesta esittämään, joka leikkaa, säästää tai vähentää kustannuksia jostain heidän kannattajakunnilleen tärkeästä asiasta? Sanotaan se nyt suoraan: Eihän tässä väistellä etukynteen todella ikävien päätösten tekemisiä?” Lindström kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Jos pääministerin mukaan nyt ei ole oikea aika sopeuttaa, niin hän ei määrittele sitä milloin sen aika on. Hän tuossa lainauksessa esittää ’…sopeutustoimien aika, jos ja kun hallitus näistä keskustelee, sen keskustelun paikka on vasta myöhemmin.’ Keskustelun paikka on siis vasta myöhemmin. Minulle se kertoo siitä, että tuosta on todella pitkä matka varsinaisiin päätöksiin sopeutustoimista ja muustakin.”

Lindströmin mukaan talouden kuntoon laittaminen käy sitä vaikeammaksi, mitä pidemmälle päätöksiä venytetään.

”Vai miten sen uskottavan talouspolitiikan linjan on käynyt? Ihan suurin piirtein samat ihmisethän ovat edelleen VM:n [valtiovarainministeriö] puolella vahtimassa valtion kukkaroa. Itse muistan tuon kukkaron nyörien olleen Sipilän kaudella jos ei nyt umpisolmussa niin ainakin solmussa. Ai niin, poliitikot ovat vaihtuneet…”

Lindström perustelee talouden sopeuttamistarvetta kuntanäkökulmalla.

”Kouvolan kaupunki ei ollut mitenkään vahvassa kunnossa taloutensa kanssa aikaa ennen koronaa ja nyt tilanne on heikompi. Käytän tässä kohden diplomaattista muotoilua. Meilläkin, kuten sadoissa(?) kunnissa on edessä talouden matokuuri ja synkät ajat. Kun viime syksynä, siis aikaa ennen koronaa, piti uskaltaa tehdä ikäviä, mutta mielestäni aivan välttämättömiä sopeutustoimia, ne vesitettiin. Nyt on sitten pyritty löytämään erilaisten talouteen ja toimintatapoihin pureutuvien ryhmien avulla ratkaisuja ongelmiin”, Lindström kirjoittaa.