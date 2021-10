Pääministeri Sanna Marin (sd) esitti tällä viikolla kehysmenettelyn uudistamista. Marin sanoi Helsingin Sanomien ja Aalto EE:n Taloudenpuolustuskurssin yhteydessä järjestetyssä puheenjohtajatentissä, että ilmastonmuutoksen torjunta tulee vaatimaan ”aivan ennätyksellisiä” investointeja myös julkiselta puolelta.

”Meidän pitää esittää se kysymys, onko Suomen talouden nykyinen kehysmenettely sellainen, että se mahdollistaa niiden mittavien investointien tekemisen, joita me tarvitsemme seuraavien 10–15 vuoden aikana”, Marin sanoi.

Hän vaati kehysmenettelyn uudistamista niin, että ”investoinnit tulevaisuuteen ovat aidosti mahdollisia”.

Samankaltainen ajattelu on juuri nyt esillä Euroopan unionissa, jossa valmistaudutaan budjettikurisääntöjen uudistamiseen. Yksi esillä oleva malli sallisi ”kultaisen säännön”, joka rajaisi vihreät investoinnit velkakurin ulkopuolelle. Esimerkiksi Ranska ajaa tätä mallia ja myös komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis suhtautuu siihen suopeasti.

Suomessa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) on vastahankaan.

”Voi olla mahdottoman vaikeaa määritellä kestävällä tavalla, mikä on vihreän siirtymän mukainen investointi”, hän sanoi euroryhmän kokouksen yhteydessä viime viikolla.

Taloustieteilijä, työelämäprofessori Vesa Vihriälä katsoo, että Marinin avaus tai niin sanottu kultainen sääntö yleisemminkin ovat ”kaikkea muuta kuin riskitön vaihtoehto”.

”Ajatteluun liittyy useampi ongelma. Ensimmäinen on se, että riippumatta investointien kannattavuudesta pitkällä aikajänteellä, velkaantunut valtio voi joutua velanhoitovaikeuksiin, jos taloutta kohtaa suuriin alijäämiin johtava sokki tai korkotaso nousee merkittävästi. Tällainen riski on luonnollisesti sitä suurempi, mitä suurempi on lähtötilanteen velkataso. Kaikki velka, myös investointeihin käytetty velka, on erääntyessään maksettava tai uudelleenrahoitettava, joten myös investointivelka lisää velanhoitovaikeuksien riskiä”, Vihriälä kirjoitti blogissaan sunnuntaina.

Hän huomauttaa, että investointien tuotot ovat epävarmoja ja niitä on usein hyvin vaikea arvioida. Lisäksi Vihriälä korostaa, että säännön kohteena olevilla poliittisilla päätöksentekijöillä on ilmeinen mahdollisuus tulkita erilaisia menoeriä myöhemmin merkittäviä hyötyjä tuottaviksi investoinneiksi, vaikka hyödyt ja niiden realisoiminen velanhoidon mahdollistavalla tavalla olisivatkin todellisuudessa pieniä.

”Näistä syistä rajoittamaton kultainen sääntö on kaikkea muuta kuin riskitön vaihtoehto. Finanssipolitiikkaa ei olekaan missään tiettävästi tällaisen säännön pohjalle rakennettu, vaikka investoinneiksi tulkittujen erien erityiskohtelua finanssipoliittisissa säännöissä ja käytännöissä esiintyykin.”

Kokonaan ajatusta tilapäisen lisävelan käytöstä investointien rahoittamiseen ei kuitenkaan voi Vihriälän mukaan hylätä.

“Tällaisen riskinoton täytyisi olla kuitenkin hyvin rajattua kokonaismäärältään ja kohdistua vain menoihin, joiden kasvuvaikutuksista on vahvaa näyttöä. TKI- ja koulutusmenot ovat tässä suhteessa lupaavimpia. Mittakaavaltaan tällaisen velanoton täytyisi luonnollisesti sopia EU:n finanssipolitiikan sääntöjen asettamiin rajoihin.”

Hän painottaa, että samalla olisi varmistettava, että tällaisen rahankäytön suotuisat vaikutukset eivät jää toteutumatta taloudellisen toiminnan yleisten puitteiden heikkouden takia.

“Lisäksi tarvitaan toimia, jotka luovat vahvan luottamuksen siihen, että velkaantumisen alkaessa kiihtyä Suomen poliittinen järjestelmä kykenee nopeasti tehokkaisiin vakautustoimiin. Riippumatta julkisten investointien tasosta, ne olisi pyrittävä suojaamaan nykyistä paremmin siltä, että niitä koskevista pitkän ajan suunnitelmista tingitään juoksevampiin menoihin tai rahoitukseen kohdistuvien paineiden vuoksi.”