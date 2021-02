Tampereen kokoomus on asettanut pormestariehdokkaikseen Kalervo Kummolan ja Anna-Kaisa Ikosen.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo nosti juuri nämä nimet esille Uuden Suomen haastattelussa viikko sitten.

Kummola on toiminut pitkään Tampereen kaupunginvaltuustossa. Hän on aiemmin ollut myös yhden kauden kokoomuksen kansanedustajana. Kummola on kansainvälisen jääkiekkoliitto IIHF:n varapuheenjohtaja. Hän on hiljattain saanut kiitosta IIHF:n päätöksestä siirtää kevään jääkiekon MM-kisat pois Valko-Venäjältä maan poliittisen tilanteen vuoksi.

Anna-Kaisa Ikonen on kokoomuksen tuore varapuheenjohtaja ja ensimmäisen kauden kansanedustaja. Ikonen toimi Tampereen pormestarina vuosina 2013–2017.

