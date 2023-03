Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo suhtautuu myötämielin ajatukseen, että töitä voitaisiin tehdä määrällisesti vähemmän tulevaisuudessa.

Ohisalo kertoo Vaalivalvojat-taloustentissä, että vihreät myös tekee itse, kuten opettaa.

”Voin kertoa, että vihreiden puoluetoimistolla on pidemmän aikaa ollut jo seitsemän tunnin työpäivä käytössä, eli olemme itse myös toteuttaneet”, Ohisalo sanoo.

Hän muistuttaa, että puolueella on asian suhteen pitkä historia jo Osmo Soininvaaran ajoista asti.

”Enemmän aikaa, vähemmän roinaa on ollut meidän yksi slogan, joka kiteyttää aika paljon sitä, että mikä tuottaa ihmisille ja ympäröivälle maailmalle hyvinvointia. Onko se tuntien määrä vai kenties lähimmäisten ihmisten kanssa vietetty aika”, Ohisalo sanoo.

Vihreät ei kuitenkaan toteuttaisi ajatusta lyhyemmästä työajasta keskusjohtoisesti vaan yrityksiä kannustaen, vapaaehtoisuuden pohjalta. Ohisalon mukaan tuottavuuden noususta tulevat eurot voisivat kuitenkin näkyä vapaa-ajan lisääntymisenä.

Pienet pääomatulot verovapaiksi?

Puheenjohtaja Maria Ohisalon vihreiden on katsottu liukuneen yhä vahvemmin vasemmiston kanssa samaan nurkkaukseen. Ohisalo sijoittuu Alma Median vaalikoneessa linjauksiltaan lähelle Sanna Marinia ja Li Anderssonia.

Ohisalo itse kiistää, että puolue olisi liukunut esimerkiksi Ville Niinistön johtamasta kaudesta vasemmalle.

”Paljon on kyse siitäkin, mikä on puheenjohtajan habitus, tausta. Itse olen pitänyt esillä sitä, että hyvinvointivaltio on minua tukenut ja minä haluan puolustaa sitä hyvinvointivaltiota, jossa kenestä tahansa voi tulla mitä tahansa”, Ohisalo sanoo.

Vihreät sopeuttaisi valtiontaloutta kuudella miljardilla ensi vaalikaudella. Puolet se keräisi uudistusten tuomilla mahdollisilla lisäeuroilla ja toisen puolen veronkorotuksilla sekä säästöillä. Leikkauksien ulkopuolelle Ohisalo jättää koulutuksen. Sieltä ei voi hänen mukaansa leikata euroakaan. Tämä on vihreille hallitukseen menon kynnyskysymys.

FAKTAT Vihreitä tavoitteita Vaalilause: Suojele elämää Ympäristö: Valtion omistamat luonnontilaiset metsät suojeltava. Kaksinkertaistetaan luonnonsuojelun rahoitus. Otetaan käyttöön velvoittava ekologinen kompensaatio, ennallistetaan luontoa. Talouslinja: Julkinen talous tasapainoon kolmen vaalikauden aikana, veronkiristyksiä, uudistuksia ja säästöjä 9 miljardin edestä. Kohti 600 euron perustuloa. Verotus: Kiristykset osana talouden sopeutusta, mutta painopiste tuloveroista haitan ja varallisuuden verottamiseen. Fossiilisten polttoaineiden verotuet alas. Sivistys: Tutkimus- ja tuotekehitys 4 prosenttiin bkt:stä, korkeakoulupaikkoja lisää. Valtion taide- ja kulttuuribudjettiin merkittävä tasokorotus.

Vihreät haluaa nostaa esimerkiksi perintöveroa ja pääomatuloveroja ylempien tulojen osalta eli kiristää progressiota.

”Sitten on paljon piensijoittajia, kansankapitalismia, ja nuoria jotka ovat kiinnostuneet sijoittamisesta. Pidän tärkeänä, että pienet pääomatulot voisivat olla verovapaita vaikkapa tuhanteen euroon saakka”, Ohisalo ehdottaa.

