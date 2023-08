Kolme pääekonomistia uskoo, että korot kääntyvät laskuun lähiaikoina.

Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus ei olisi yllättynyt, jos 12 kuukauden euribor kääntyisi laskusuuntaan jo tämän vuoden puolella. Hän arvelee, että neljän prosentin tasoilta voidaan tulla alas, ennen kuin vuosi vaihtuu.

”En hämmentyisi, jos se olisi jo kolme piste jotain tämän vuoden lopussa, mutta en odota, että Euroopan keskuspankki laskee vielä puoleen vuoteen korkojaan”, Brotherus sanoo Markkinaraati-ohjelmassa.

”Suurin piirtein näillä tasoilla mennään isossa kuvassa vielä tovi.”

Fakta Markkinaraati Syyskauden ensimmäisessä Markkinaraadissa ruoditaan Suomen talouden tilaa. Vielä keväällä talouden kehitys oli odotuksia parempaa, mutta mikä synkensi tilanteen kesällä? Entä milloin nopeasti nousseet korot kääntyvät uudelleen laskuun? Markkinaraadissa arvioidaan myös ensi vuoden talousnäkymiä. Muun muassa näistä aiheista keskustelevat Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus ja Aktian pääekonomisti Lasse Corin. Markkinaraadin juontaa Uuden Suomen toimittaja Minna Karkkola.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen ja Aktian pääekonomisti Lasse Corin ovat samoilla linjoilla.

”Olen melko varma siitä, että tulemme näkemään loppuvuonna matalampia euribor-korkoja kuin mitä tällä hetkellä näemme”, Corin toteaa.

Corin arvioi, että 12 kuukauden euribor voisi olla loppuvuodesta 3,5–4 prosenttia. Mikkonen uskoo, että luku osuu lähemmäs neljää.

Suomessa asuntolainojen yleisin viitekorko on yhä 12 kuukautta, mutta lyhyiden euriborien suosio on kasvanut. Jos on vaihtanut vuoden euriborin esimerkiksi kolmeen kuukauteen, näyttääkö ratkaisu nyt viisaalta? Brotherus vastaa, että ratkaisu on kiistatta hyvä.

”Näyttää siltä, että säästää korkomenoissa kiistatta”, arvioi Brotherus, joka siirtyi huhtikuussa Hyposta Suomen Yrittäjiin.

”Mitä lyhyempi viitekorko, niin yleensä siinä säästää.”

