Ainakin 21 venäläiskaupunkia on perunut 9. toukokuuta järjestettävät voitonpäivän sotilasparaatinsa, kertoo The Moscow Times. Voitonpäivä on Venäjällä merkittävä juhla, jolloin muistellaan Neuvostoliiton voittoa natsi-Saksasta toisessa maailmansodassa.

Merkittävin paraati järjestetään perinteisesti Moskovan Punaisella torilla, jossa marssivat sotilaat ottaa vastaan presidentti Vladimir Putin. Tänä vuonna juhlallisuuksia varjostaa venäläisten näkökulmasta Ukrainan pitkään odotettu vastahyökkäys.

Monet Ukrainan rajan läheisyydessä sijaitsevat venäläiskaupungit jättävät paraatinsa järjestämättä. Myös kaukana Siperiassa sijaitsevat Tjumenin, Nižnevartovskin, Surgutin sekä Hanty-Mansijskin kaupungit ovat peruneet sotilasparaatinsa. Turvallisuushuoliin on vedottu ainakin kahdeksassa kaupungissa, kuten Tjumenissa.

The Guardianin mukaan myös Belgorod, Kursk, Voronež, Orjol ja Pihkova jättävät juhlallisuudet järjestämättä. Paraateja ei nähdä myöskään vallatulla Krimin niemimaalla.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi tiistaina, että turvallisuuspalvelut tekevät kaikkensa turvatakseen voitonpäivän juhlinnan. Tyypilliseen tapaansa Kreml syytti Ukrainaa juhlallisuuksien vaarantamisesta.

Moskovan turvallisuuspalvelut ilmoittivat viime viikolla sulkevansa Punaisen torin yleisöltä valmistellakseen voitonpäivän paraatia.

Ajatushautomo Atlantic Council kirjoittaa, että turvallisuushuolien lisäksi perumisten syynä saattavat olla Venäjän kärsimät kalustotappiot Ukrainassa.

Institute for the Study of War on liittänyt tapaukseen Kremlissä väitetysti tapahtuneen droneiskun, josta Venäjä on syyttänyt Ukrainaa. ISW:n mukaan Kreml on saattanut lavastaa iskun käyttääkseen sitä tekosyynä voitonpäivän juhlallisuuksien peruuttamiseen tai rajoittamiseen, mikä auttaa propagandassa ja sodan kehystämisessä eksistentiaalisena uhkana Venäjälle.