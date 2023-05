Saksa on päättänyt uudesta ennätysmäisen suuresta apupaketista Ukrainalle. Paketin arvo on 2,7 miljardia euroa ja se on suurin Saksan tähän mennessä päättämistä Ukraina-paketeista.

”Me kaikki toivomme Venäjän Ukrainan kansaa vastaan aloittaman kauhean sodan nopeaa loppumista, mutta valitettavasti tämä ei ole näköpiirissä. Sen vuoksi Saksa toimittaa kaiken sen avun, minkä voi, niin pitkään kuin on tarpeen”, Saksan puolustusministeri Boris Pistorius sanoo lausunnossaan.

Ministeriön mukaan Ukrainalle toimitetaan 20 Marder-rynnäkköpanssarivaunua, 30 Leopard 1 -taistelupanssarivaunua ja Iris-T -ilmatorjuntajärjestelmiä.

Ukrainan presidentti Volodomyr Zelenskyi vierailee Saksassa sunnuntaina. Hän vahvisti asian Roomassa lauantaina.