Jo 90-luvun loppupuolella perustettu Coldplay tuntuu olevan suosionsa huipulla. Bändi on tällä hetkellä striimauspalvelu Spotifyssa maailman 12. kuunnelluin artisti.

Yhtye ilmoitti viikko sitten esiintyvänsä Suomessa ensimmäistä kertaa. Mahdollista Suomen-keikkaa yhtye oli väläytellyt jo aikaisemmin.

Suosio näkyy kysynnässä, sillä tähänastisissa lipunmyynneissä Helsingin-keikan liput ovat menneet kuin kuumille kiville.

Sekoilua lipunmyynneissä

Sunnuntaina 28.7.2024 järjestettävän Helsingin Olympiastadionin keikan lipunmyynti alkoi ennakkoon rekisteröityneille asiakkaille tiistaiaamuna kello yhdeksän.

Pian myynnin alkamisen jälkeen kaksi lisäkeikkaa ilmestyi yhtyeen ja keikkajärjestäjän sivuille ilman minkäänlaista varoitusta. Näiden lisäkonserttien ennakkoliput tulivat myyntiin välittömästi. Mahdollisista lisäkeikoista oltiin spekuloitu etukäteen, mutta mitään vahvistusta niistä ei ennen myynnin alkamista kuitenkaan ollut.

Tiistaiaamuna ilman lippua jääneet pystyivät alkuperäisen tiedon valossa lohduttautumaan sillä, että lisää oli luvassa. Virallinen lipunmyynti alkaisi vasta perjantaina 28.7.

Myöhemmin tiistaina Lippu.fi:n markkinointi- ja viestintäpäällikkö Teresa Turhanen kuitenkin kertoi Helsingin Sanomille, että ennakkomyynnissä oltiin myyty liki 80 prosenttia kaikkien kolmen keikan lipuista.

Olympiastadionin konserttikapasiteetti on suurin piirtein 40 000 ihmistä. Tällöin kolmelle keikalle myydään noin 120 000 lippua. Kaikista lipuista ennakkomyynnissä myytiin siis arviolta 96 000. Jäljelle jäi siten vaivaiset 24 000 lippua.

Ennakkomyynnit eivät kuitenkaan loppuneet vielä siihen.

Keskiviikkona tapahtumajärjestäjä Live Nation avasi rekisteröityneille jäsenilleen oman ennakkomyynnin. Julkisessa tiedossa ei ollut, kuinka monta lippua järjestäjällä oli jäsenilleen tarjota.

Aamuyhdeksältä myyntiin tulleita lippuja ei enää parin minuutin kuluttua myynnin alkamisesta ollut jäljellä. Onnekkaimmat ja sinnikkäimmät saattoivat napata vielä myöhemmin yksittäisiä vapautuneita lippuja.

Coldplayn tapauksessa sana ”ennakkomyynti” oli vähintäänkin harhaanjohtava.

Virallisen lipunmyynnin on tarkoitus alkaa vasta perjantaina. Tässä vaiheessa ei voida olettaa, että tarjolla olisi enää edes 20 000 lippua. Se tuskin lämmittää toistaiseksi ilman lippua jääneen fanin mieltä. Perjantain lippujen voidaan olettaa loppuvan minuuteissa.

Dynaaminen hinnoittelu voi maksaa jopa satasia ylimääräistä

Epäselvän viestinnän lisäksi faneja on piinannut dynaaminen hinnoittelu. Lippujen hinnat kohosivat korkeimmillaan miltei 400 euroon. Kyseessä ei kuitenkaan ollut VIP-lippu tai tavallista parempi näkymä lavalle vaan normaali lipputyyppi, jonka hinta vaihtelee kysynnän mukaan.

Dynaamisessa hinnoittelussa lipun hinnan halutaan vastaavan todellista markkinahintaa.

Monen sadan euron konserttilippu ei usealle ostajalle ole mitenkään realistinen. Varsinkaan, kun lippu ei hintaansa lukuun ottamatta eroa vakiohintaisista, normaaleista lipuista mitenkään.

Paitsi tietenkin siinä, että sellaisen saamiseksi on pitänyt pulittaa itsensä kipeäksi.

Keikkalippujen saaminen tuntui Coldplayn Suomen keikkadebyytin osalta olevan vähintäänkin hähmäistä. Ennakkomyyntien jälkeen mieleen jää ainoastaan kysymys siitä, että eikö tämän olisi voinut hoitaa edes hieman selkeämmin.

Lippulotossa voittaneet saavat pidellä hämmennyksestä huolimatta kädessään haluttua keikkalippua. Muiden jonottajien käsi on tyhjä.

Ensi kesä on jo kolmas peräkkäinen, kun Coldplay on stadionkiertueella Euroopassa. Ensi vuoden kiertueella Suomi on Pohjoismaista ja Baltiasta ainoa maa, jossa kyseinen bändi esiintyy.