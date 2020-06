Konkaripoliitikko Paavo Väyrynen arvioi valtiovarainministeri Katri Kulmunin aseman keskustan johdossa olevan vaarassa.

”Monet merkit viittaavat siihen, että keskustaa vuodesta 2010 johtanut ”joukkue” valmistautuu vaihtamaan puolueen puheenjohtajaa Oulun puoluekokouksessa”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

”Joukkueella ”Väyrynen viittaa vuonna 2010 vaihtuneeseen keskustan johtoon. Vuoden 2010 puoluekokouksessa keskustan johtoon nousivat Mari Kiviniemi, Timo Laaninen ja Annika Saarikko. Heistä Saarikko palaa aktiivipolitiikkaan kesän jälkeen vanhempainvapaalta.

”Sittemmin ”joukkue” on sanellut puolueen aatteellisen ja poliittisen linjan. Sen piirissä on päätetty ratkaisevista henkilövalinnoista. Nuorille poliitikoille on tehty selväksi, että menestyksen mahdollisuuksia on vain niillä, jotka liittoutuvat ”joukkueen” kanssa”, Väyrynen kommentoi.

Hän ennakoi, että nyt keskustalle pyritään löytämään ”joukkueen” sisältä uusi keulakuva, joka nostaisi puolueen kannatuksen uudelleen nousuun.

Väyrynen julkaisi bloginsa pian sen jälkeen, kun Suomessa uutisoitiin Katri Kulmuniin kohdistuvista tutkintapyynnöistä. Kulmuni kertoi iltapäivällä jättävänsä paikkansa valtiovarainministerinä.

Lue tarkemmin:

”Katri Kulmuni on lahjakas ja lupaava poliitikko, joka on joutunut ”joukkueen” vallankäytön uhriksi”, hän sanoo.

Väyrynen muistuttaa, että kannatusmittausten tulokset ovat synnyttäneet keskustelua Kulmunin asemasta keskustan johdossa. Tuoreimmassa, torstaina julkistetussa Ylen kannatusmittauksessa keskustan kannatus putosi 1,5 prosenttiyksikköä 10,7 prosenttiin.

”Ikään kuin tilauksesta julkisuuteen tuli samaan aikaan tieto Katrin saamasta esiintymiskoulutuksesta. Monet merkit viittaavat siihen, että Keskustaa vuodesta 2010 johtanut ”joukkue” valmistautuu vaihtamaan puolueen puheenjohtajaa Oulun puoluekokouksessa.”

Demokraatti uutisoi aikaisemmin perjantaina, että poliisille on tehty kaksi tutkintapyyntöä, jotka liittyvät Kulmunin esiintymiskoulutusjupakkaan.

Oppositiopuolue kokoomuksen poliisikansanedustaja Marko Kilpi katsoo, että tutkinta on syytä käynnistää.

”Poliisinäkökulmasta katsottuna valtiovarainministerin touhu vaikuttaa siltä, että rima heiluu – asiasta on syytö käynnistää tutkinta. Syytä epäillä -kynnys vähintäänkin kurkistelee nurkan takaa. Jos menettely on ollut oikein, siitä ei ole kuin hyviä seurauksia ja asia on sillä selvä. Nyt tämä(kin) tapaus jää Kulmunin ja keskustan niskaan roikkumaan määräämättömäksi ajaksi ja sieltä esiin pomppii aina, kun vähänkin tilaisuus niin vaatii. Paljonko tällaisia asioita kannattaa jättää luurailemaan”, hän kirjoittaa omassa Puheenvuoron blogissaan.

Keskustan seuraava puoluekokous pidetään syyskuussa Oulussa. Annikka Saarikko kommentoi puolueen tilannetta Uuden Suomen haastattelussa pari viikkoa sitten, jolloin hän sanoi, ettei ole pyrkimässä puheenjohtajaksi syksyllä.

Lue Saarikon koko haastattelu: