Eduskunnan täysistunto keskusteli tänään tiistaina EU:n elpymispaketista, johon kuuluvat elpymisväline sekä EU:n budjetti. Eduskunta äänestää paketin hyväksymisestä valtiovarainvaliokunnan mietinnön pohjalta keskiviikkona.

Sdp:n ryhmäpuheenvuoron piti kansanedustaja Anneli Kiljunen, joka korosti elvytyspaketin kertaluontoisuutta. Kiljusen puheen aikana kuultiin niin paljon välihuutoja juuri kertaluontoisuuteen liittyen, että puhemies joutui puuttumaan niihin ja pyytämään Kiljuselle puherauhaa.

Puhemies Anu Vehviläinen myös erikseen kehotti puheensorinaista salia hiljentymään puheenvuorojen aikana, vaikka terävät välihuudot ovatkin paikallaan.

Keskustan Arto Pirttilahti sanoi puolueen ryhmäpuheenvuorossa, että ”keskustelu EU:n elpymispaketista on ollut melkoista pelottelua”.

”On myös totta, että kokonaisuus ei ole ongelmaton ja siihen liittyy myös uhkia. Me keskustassa kuitenkin katsomme, että tämän kokonaisuuden - elpymispaketin sekä EU:n tulevien seitsemän vuoden budjetin – hyväksyminen on puutteistaan huolimatta Suomen etu”, Pirttilahti sanoi.

Pirttilahti perusteli tätä sillä, että Euroopan markkina pitää saada vetämään ja että ”Suomi on saamassa lisää rahaa maatalouteen, maaseudun kehittämiseen ja aluepolitiikkaan”.

Halla-aho: ”Kansallisvaltioiden alasajoa”

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenvuoron piti puolueen puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Halla-ahon mukaan elvytyspaketti ”ei ole kertaluontoinen, ei liity koronaan eikä elvytä”. Hän nosti myös esiin puheet siitä, että elvytyspaketti toimisi pohjana tulevalle, uudelle ratkaisulle.

Keppihevonen. Halla-ahon mukaan koko elvytyspaketti ei liity koronaan. Kuva: Petteri Paalasmaa

Jos Suomi ei voi kieltäytyä tästä paketista, miten se voisi kieltäytyä ”tulevista haitallisista paketeista”, Halla-aho kysyi.

Hänen mukaansa paketti ei liity koronaan, sillä monen EU-maan taloudelliset ongelmat juontavat juurensa aikaan ennen koronaa.

”Korona on keppihevonen, jonka avulla toteutetaan tulonsiirtounionia, yhteistä budjettia ja kansallisvaltioiden alasajoa”, Halla-aho syytti.

Kokoomuksen ryhmäpuheenvuoron piti puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva. Hän korosti vastuullisuutta europolitiikkaa eli sitä, että jatkossa jokainen EU-maa vastaa omista veloistaan. Elpymispaketin on oltava ainutkertainen, kuten valtiovarainvaliokunnan mietinnössä todetaan, Kanerva linjasi.

”EU:ta on syytä arvostella silloin, kun siihen on asiallista aihetta. Nytkin näemme, että pakettiin liittyy ongelmia, mutta paketin hyväksyminen eduskunnan nyt asettamin ehdoin on Suomen etu”, Kanerva sanoi.

Liike nytin Hjallis Harkimon ryhmäpuheenvuoro oli kovasanainen. Hän kritisoi kovin sanoin tapausta, jossa Yle Uutiset kertoi Suomen kysyneen EU:lta elvytyspaketin hylkäämisestä. Ylen mukaan Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelun johtava virkahenkilö vastasi, että elvytyspaketin hylkääminen jossakin jäsenmaassa johtaisi ennennäkemättömään mainehaittaan ja poliittiseen paineeseen kyseiselle jäsenmaalle.

Iltalehti kertoi sittemmin, että pääministeri ja valtioneuvoston kanslia eivät kommentoi asiaa.

”Onko sellaista edes oikeasti annettu? Näin ei toimita länsimaisessa demokratiassa. Kyse on nolosta manipulaatiosta, ja nyt yritetään piilotella ja salata dokumentteja”, Harkimo tylytti eduskunnassa.

Noloa. Harkimon mielestä Euroopan unionin neuvoston oikeuspalvelun lausuntoon liittyvä kohu on ollut nolo. Kuva: Petteri Paalasmaa

Harkimon mielestä eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen (sd) takki on kääntynyt, kun Tuppurainen on alleviivannut elvytyspaketin kertaluontoisuutta. Muualla EU:ssa kuitenkin kaavaillaan tulevaa, pysyvää elpymismekanismia.

”Tuppuraisen takinkääntö ja noloa salailua. Nämä eivät unohdu”, uhosi Harkimo.

”EU on Suomelle ehdoton juttu vapaan kaupan, vapaan liikkuvuuden ja turvallisuuden takia. Suomi kuuluu läntiseen yhteisöön. Mutta EU kaivaa omaa hautaansa, jos se rikkoo omia perussopimuksiaan. Nyt Saksa, Ranska ja Italia ajavat vain omia etujaan ja vievät unionia haluamaansa suuntaan ja pienemmät tulevat pesuveden mukana”, Harkimo sanoi.

Biaudet: Suomi näyttäytyy ”epävakaana voimana”

Oppositiopuolue kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi ryhmäpuheessa, että elvytyspaketti on ”peruuttamaton askel” kohti liittovaltiounionia.

”Hallitus on perustellut elpymispaketin hyväksymistä sen elvyttävällä vaikutuksella vientimarkkinoillemme. Talouden näkökulmasta elpymisväline tulee kuitenkin suhdannepoliittisesti myöhään, aiheuttaa pienissä kansantalouksissa ylikuumenemista ja vääristää kilpailua muiden EU-maiden hyväksi sekä heikentää Suomen suhteellista kilpailuasemaa”, Essayah katsoo.

Rkp:n ryhmäpuheenvuoron pitänyt Eva Biaudet linjasi, että huomisessa äänestyksessä elvytyspaketista on kyse siitä, haluaako Suomi toimia EU:n ytimessä.

”Suomella on ollut EU:ssa hyvä maine pienenä ja rakentavana jäsenmaana, joka etsii Euroopalle realistisia ja vakautta lisääviä ratkaisuja. On ikävää, että me nyt ennen huomista äänestystä näyttäydymme eurooppalaisittain katsottuna poliittisesti epävakaana voimana, joka on valmis vaarantamaan koko elpymisrahaston tulevaisuuden. Toivottavasti tässä on kyse vain yksittäistapauksesta”, Biaudet sanoi.

Kyllönen: ”Tällä kertaa ei tueta pankkeja”

Vihreiden ryhmäpuheenvuoron pitänyt Heli Järvinen sanoi, että Suomen elinkeinoelämä on vahvasti paketin takana. Järvinen totesi, että on Suomen yritysten etu on tukea pakettia.

”Kaikki maat elvyttävät itse, mutta vientivetoisena taloutena Suomen etu on, että koko Euroopan kysyntä elpyy”, Järvinen sanoi.

Hän korosti myös EU:n elvytysrahojen ilmastopanostuksia.

Vasemmistoliiton Merja Kyllönen viittasi ryhmäpuheenvuorossa finanssikriisiin ja korosti nyt otettua erilaista lähestymistapaa.

”Elpymisväline ei ole täydellinen, mutta olen tyytyväinen siihen, että se edustaa täyskäännöstä hyvin yksisilmäiseen talouskuripolitiikkaan, joka eurokriisin aikana hidasti sekä Suomen että koko euroalueen toipumista. Eurokriisin aikainen politiikka pitkitti työttömyyttä jättäen koko Euroopan hauraaksi”, Kyllönen sanoi.

”Tällä kertaa ei tueta pankkeja, vaan elvytysvarat investoidaan suoraan reaalitalouteen. Tällä kertaa panostetaan osaamiseen, digitalisaatioon ja ilmastotoimiin”, Kyllönen korosti.

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) mielestä valtiovarainvaliokunnan mietinnön kirjaukset vahvistavat Suomen kantaa ja lopettavat spekulaation siitä, onko paketti kertaluontoinen.

Mietinnössä linjataan, että paketin on oltava kertaluontoinen eikä se saa toimia ennakkotapauksena tuleville järjestelyille, Vanhanen totesi.