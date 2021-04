Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovutaan ja poikkeusolot päättyvät Suomessa 27. huhtikuuta, valtioneuvosto tiedotti tänään tiistaina.

Tiedotteen mukaan valtioneuvosto antoi yleisistunnossaan tiistaina asetukset valmiuslain toimivaltuuksien käytön kumoamisesta ja totesi, että maassa eivät enää vallitse valmiuslaissa tarkoitetut poikkeusolot. Hallitus katsoo siis, että koronavirusepidemia on nyt hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

”Uusien koronavirustapausten määrä on kääntynyt viimeisen viiden viikon aikana selvästi laskuun, mikä on merkki siitä, että Suomessa epidemia on tällä hetkellä rauhoittumassa. Rokotuskattavuuden kasvaessa pienenee myös riski vakaville tautitapauksille. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) katsoo, että viranomaisten säännönmukaiset toimivaltuudet ovat riittäviä torjumaan koronavirusepidemiaa ja turvaamaan terveydenhuollon kantokyvyn”, hallitus kertoo.

Tasavallan presidentti ja pääministeri ovat keskustelleet valmiuslain soveltamisen päättämisestä.

Valtioneuvoston tiedotteen mukaan ”poikkeusolojen päättyminen ei tarkoita sitä, että koronaepidemia olisi ohi ja ettei epidemia voisi kiihtyä uudelleen”.

”Päätöksen merkitys on se, että valmiuslain toimivaltuuksia ei enää sovelleta.”

Hallituksen hybridistrategian mukaisesti sovelletaan edelleen muiden lakien kuten tartunta-tautilain toimivaltuuksia ja muita normaaliolojen lainsäädännön toimivaltuuksia. Lisäksi tilannetta hallitaan viranomaisten antamilla määräyksillä, ohjeilla ja suosituksilla.

”Koronavirustartuntoja on edelleen niin paljon, että tilanne voi heiketä jälleen, jos ihmisten väliset kontaktit lisääntyvät merkittävästi ja tartunnat pääsevät leviämään väestössä vapaammin. Tämän vuoksi voimassa olevien rajoitusten ja suositusten noudattaminen on erittäin tärkeää”, hallitus viestii kansalaisille.

”Myös valmiuslain toimivaltuudet on mahdollista ottaa uudelleen käyttöön viimesijaisena keinona, jos se on epidemiatilanteen vuoksi välttämätöntä. Tämä edellyttäisi ensin poikkeusolojen toteamista uudelleen.”

Nyt kumottavat, poikkeusolojen nojalla käyttöön otetut toimivaltuudet ovat koskeneet muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintovirastojen valtaa ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaa, keskitettyä koronaviestintää sekä kiireettömän hoidon määräajoista luopumista.

Valtioneuvosto päätti poikkeusoloista yleisistunnossaan 1.3.2021, eli poikkeusaika kesti tällä erää lähes kahden kuukauden ajan.

Samaan aikaan kun koronakriisi Suomessa hellittää, on kehysriihi ajanut hallituksen kaatumisen partaalle. Iltalehti kertoi iltapäivällä, että keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko olisi jo kertonut pääministeri Sanna Marinille (sd), että keskusta on eroamassa hallituksesta. Tieto on vielä vahvistamaton.

LUE MYÖS: