Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on huolissaan siitä, että laaja velkaantuminen jatkuu myös koronakriisin jälkeen. Hän muistuttaa MTV:n Uutisextran haastattelussa, että monet Euroopan maat, myös Suomi, velkaantuivat jo ennen koronakriisiä.

”Minun huolenaiheeni on se, että kun koronapiikistä selvitään, palataanko sitten siihen, mikä vallitsi ennen koronaa, että kasvusta huolimatta jatkuvasti tarvitaan lisää rahaa ja lisää velkaa. Olemmeko luoneet sellaisen elintason, joka toimii vain sillä tavalla, että rahaa jostain tulee jatkuvasti lisää ja velkaantumista”, hän pohtii.

Samalla presidentti myöntää, että koronapandemian aiheuttaman kriisin ongelmien hoitaminen velaksi on ollut tarpeellista.

”Aivan väistämättä korona ajoi velkaantumiseen. Toinen kysymys tietysti on, että kuinka suureen velkaantumiseen. Kymmenellä miljardilla ja miljardilla on kymmenkertainen ero.”

Sanna Marinin (sd) hallituksen puoliväliriihestä on Niinistön mukaan kantautunut myös miellyttäviä viestejä.

”Olen havainnut, että riihessä puhutaan myöskin siitä, että miten meidän alijäämäämme kyetään hallitsemaan. Minusta se on nyt pitkään aikaan, kun tällaista keskustelua käydään. Tähän asti on vähän oltu sitä mieltä, että velka on paljon parempi kuin veljenpoika.”

Niinistö on ilmaissut velkahuolensa useaan otteeseen aikaisemminkin.

”Minua hirvitti jo viime vuosikymmen ja puhunkin nyt oikeastaan menneestä. Silloin tavallaan totuttiin ajatukseen, että elintasoa pidetään yllä velkaantumalla. Se on huono oppi, mutta korostan, puhun nyt viime vuosikymmenestä. Tässä on nyt käyty minusta aika erikoista keskustelua, jonka mukaan velkoja ei ainakaan julkisen sektorin tarvitse maksaa takaisin. Kun samalla otetaan huomioon, että rahan määrää jatkuvasti lisätään keskuspankkien toimin, niin eipä sellaiseen ansaan nyt saisi mennä, että kuvitellaan, että rahaa tulee tuolta ja veloista viis. Minusta kannattaa nyt kyllä korostaa sitä, että mitään hyvää ei saada aikaiseksi ilman työtä ja tuotantoa”, hän sanoi Uuden Suomen haastattelussa syyskuussa.

