Kiertävät sähkökatkot aiheuttaisivat yrityksille merkittävää haittaa, ilmenee kauppakamarien kyselystä.

Vastaajista jopa 85 prosenttia kertoi kiertävien sähkökatkojen aiheuttavan joko merkittävää tai vähintäänkin hieman haittaa. Merkittäväksi haitan ilmoitti lähes 38 prosenttia vastaajista. Teollisuudessa merkittäviä haittoja sähkökatkoista ilmoitti syntyvän 52 prosenttia ja kaupan alalla 42 prosenttia.

”Sähkökatkoista aiheutuva haitta yrityksille on ilmeinen ja siksi sähköä on säästettävä kaikin keinoin. Energian säästäminen ja käytön ajoittaminen on tänä talvena tehokkain tapa pienentää sähköpulan riskiä ja ehkäistä sähkökatkoja”, Keskuskauppakamarin elinkeino- ja ilmastoasiantuntija Teppo Säkkinen sanoo tiedotteessa.

37 prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä kertoi varautuneensa mahdollisiin sähkökatkoihin. Toisaalta 55 prosenttia ei ole vielä varautunut lainkaan. Parhaiten olivat varautuneet suuret yritykset, joista lähes 80 prosenttia oli varautunut katkoihin. Mikroyrityksistä vain noin 30 prosenttia ilmoitti varautuneensa.

”Kaikkien yritysten on tärkeä käydä läpi, millaisia vaikutuksia sähkökatkolla olisi omaan toimintaan ja laatia tai päivittää varautumissuunnitelmat vahinkojen estämiseksi ja vähentämiseksi sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.”

Vapaamuotoisissa vastauksissa yritykset toivoivat tiedotteen mukaan viranomaisilta ja sähkönjakelijoilta selkeää viestintää sähkökatkoista luotettavista kanavista.

”Yritysten viesti on hyvin selkeä – viranomaisilta ja sähkönjakelijoilta tarvitaan ajantasaista ja luotettavaa tietoa ja tukea sähkökatkoihin varautumiseen. Pienikin varoaika on tarpeen, jotta yrityksissä voidaan minimoida sähkökatkoista syntyviä vahinkoja. Sähkökatko pysäyttää monien yritysten toiminnan kokonaan ja pahimmillaan aiheuttaa yrityksille mittavia kustannuksia ja vahinkoja.”

Kauppakamarien jäsenyrityksille suunnattuun kyselyyn vastasi 1603 yritystä eri puolilta maata ja eri toimialoilta. Kysely tehtiin 7.–9. joulukuuta.