Kuntaliiton tekemän kuntavaalianalyysin mukaan kuntavaaleissa valituista naisia on ennätyksellinen määrä.

Naisten osuus ehdokkaista oli 39,7 prosenttia ja valituista valtuutetuista 40,1 prosenttia. Kansanedustajia valtuustoihin valittiin yhteensä 175, mikä on ennätysmäärä.

”Naisten osuus on historiallisen korkea. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valittujen naisten osuus ylittää 40 prosentin rajapyykin. Myös kansanedustajien määrä valtuustoissa kasvaa viime kaudelta 10 prosenttia”, kertoo tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom tiedotteessa.

Naisten osuus valtuutetuista nousi myös edellisissä kevään 2017 kuntavaaleissa, jolloin naisten osuus nousi 39,0 prosenttiin ja naisenemmistöinen valtuusto muodostui 26 kuntaan. Tällä kertaa naisenemmistöinen valtuusto tuli valituksi 29 kuntaan ja naisvaltaisin valtuusto Espooseen (63 %).

Nyt valitut valtuutetut ovat keskimäärin 50-vuotiaita. Nuorten 18–29–vuotiaiden osuus väheni entisestään ja on nyt 5,6 prosenttia. Alle 30-vuotiaista valtuutetuista miehiä on hieman enemmän kuin naisia.

Yli 64-vuotiaita valittiin kaikkiaan 17,7 prosenttia ja heidän osuutensa kasvoi edellisistä kuntavaaleista 2,2 prosenttiyksiköllä. Vanhin valtuutettu on 88-vuotias.

Nuorimmat valtuustot ovat Merijärvellä ja Pyhännässä, joissa keski-ikä on 42 vuotta. Vanhimmat valtuutetut löytyvät Luhangasta, Pertunmaalta ja Viitasaarelta. Näissä kunnissa valtuustojen keski-ikä on 59.

Paikkansa valtuustoissa uusi yhteensä 4 972 valtuutettua eli 56,1 prosenttia ehdokkaista. Uudelleenvalittujen osuus on sama kuin viime vaaleissa.

Keskusta sai yksinkertaisen enemmistön vain 50 kuntaan

Näissä vaaleissa keskusta sai yksinkertaisen enemmistön 50 kuntaan ja rkp 12 kuntaan. Lisäksi kristillisdemokraatit sai viime vaalien tapaan enemmistön valtuustopaikoista yhteen kuntaan.

Keskustalla yksinkertaisen enemmistön kuntien määrä putosi merkittävästi. Vielä vuoden 2017 kuntavaaleissa keskusta sai yksinkertaisen enemmistön 80 kuntaan.

Tällä kertaa myös rkp menetti yhdessä kunnassa enemmistön valtuustopaikoista.

Puolueista vahvin kuntakattavuus on perussuomalaisilla ja keskustalla, molemmat saivat vähintään yhden edustajan yli 90 prosenttiin kunnista. Sdp:n ja kokoomuksen valtuutettuja tuli valituksi lähes 90 prosenttiin kunnista.

Koronatilanteen vuoksi vaalikampanjointi siirtyi perinteisiltä toreilta verkkoon. Kevään aikana keskusteluun nousi ehdokkaiden verkossa kokema häirintä ja uhkailu.

”Yleistyneet kokemukset häirinnästä ja uhkailusta on syytä ottaa vakavasti keskusteluun kunnissa ja puolueissa. Uusien luottamushenkilöiden koulutuksissa tämä on hyvä nostaa yhdeksi teemaksi. Kaikissa kunnissa on syytä laatia myös toimintaohjeet ilmenevien tapausten varalta. Kuntia kehotetaan laatimaan myös eettiset ohjeet tai pelisäännöt luottamushenkilötoiminnalle”, sanoo Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen tiedotteessa.

