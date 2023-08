Presidentinvaaliehdokkaat kohtasivat keskiviikkona ensi kertaa tentissä Talk Helsinki -tapahtumassa, jossa tentattavina olivat Mika Aaltola, Pekka Haavisto (vihr), Jussi Halla-aho (ps) ja Olli Rehn (kesk).

Ehdokkaat ottivat heti kantaa Venäjä-asioihin ja Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Tapahtuman näyttivät suorana ainakin Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat ja Aamulehti.

Haavisto: ”Mittava viesti Venäjälle”

Haavisto nosti esiin Saudi-Arabiassa pidetyn kokouksen, johon myös Kiina osallistui. Kokous oli tärkeä myös Olli Rehnin mielestä.

”Se oli aika mittava diplomaattinen viesti Venäjälle, että näin suuri ryhmä maita yhdessä, näin erilaisia maita, etsii ratkaisua sen rauhansuunnitelman pohjalta joka [Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyillä] on ollut. Mielestäni tämä on oikea suunta ja sitä Suomen on tuettava”, Haavisto sanoi.

Haaviston mukaan diplomatia on ollut koko ajan käytössä Venäjän hyökkäyssodan aikana.

”Kolme asiaa on ollut sellaista, joista on pystytty sopimaan. Ensin nämä viljakuljetukset, jotka tosin nyt ovat pysähtyneet. Sitten sotavankien vaihto ja kolmantena Zaporižžjan ydinvoimalan turvallisuustilanne, jossa kansainvälinen atomienergiajärjestö on pystynyt toimimaan. On erittäin tärkeä, että diplomaattisia kanavia on olemassa.”

Haavisto uskoo, että diplomatia otettaneen jossain vaiheessa uudelleen käyttöön sen jälkeen, kun tilanne myrkyttyi Butšan verilöylyn seurauksena. Sitä ennen Turkki oli pitänyt yllä diplomaattisia kanavia.

Halla-aho: Vain yksi ratkaisu olemassa

Halla-aho ei usko diplomatian voimaan sodan ratkaisijana. Venäjän ”diplomatia” tarkoittaa sitä, että Ukrainan tulisi antautua, hän sanoi.

”En näe, mistä Venäjän kanssa pitäisi tällä hetkellä neuvotella. Tähän kriisiin on olemassa yksi ratkaisu ja se on se, että Venäjä lopettaa sodan. Se on yksin Venäjän käsissä. Valitettavasti en usko, että investoituaan niin paljon poliittista ja muuta pääomaa tähän sotaretkeensä ainakaan Venäjän nykyjohto sitä lopettaisi, ellei se kärsi mittavaa sotilaallista tappiota. Tämä on sellainen tavoite, jonka saavuttamisessa länsimaat tietysti voivat auttaa”, Halla-aho sanoi.

Sodan aikana on Halla-ahon mukaan ollut ”tietty paradoksi kaiken aikaa”.

”Ukrainan on pitänyt ensin saada vakuutettua länsimaiden yleisö ja päätöksentekijät siitä, että heillä on halua puolustaa maataan, jotta länsimaat ovat toimittaneet Ukrainalle sellaista materiaalia, jota ukrainalaiset ovat tarvinneet tämän tehtävän hoitamiseen.”

Rehn: Putin toivoo Trumpia

Rehn esitti arvionsa Venäjän presidentin Vladimir Putinin aikeista.

”Oletan, että Vladimir Putin pyrkii pitkittämään sotaa Yhdysvaltain ensi vuoden syksyn presidentinvaalien ylitse toivolla, että Donald Trump tulisi valittua, mikä murentaisi lännen yhtenäisyyttä, Yhdysvaltain ja Euroopan yhtenäisyyttä ja avaisi sitä kautta Venäjälle mahdollisuuksia voittaa sota. Sen vuoksi on ensiarvoisen tärkeää, että me pidämme kiinni lännen ja Euroopan yhtenäisyydestä”, Rehn sanoi.

”Nyt lähiaikoina kaikkien tärkeintä on se, että Ukrainaa tuetaan niin pitkään kuin on tarvis, hyvin laajasti eri muodoin.”

Aaltola: ”Emme ole nähneet pahinta hetkeä”

Aaltolan mielestä suomalaisilla on ”Venäjän suhteen harhakuvia”.

”Ajattelisin, että realistisesti Venäjä on vasta taantumansa alussa. Se on vielä kykenevä jatkamaan sotaa, kenties jäädyttämään konfliktin. Mutta tuon taantuman eteneminen – emme ole nähneet sitä pahinta hetkeä vielä. Venäjällä asiat vuosia tulevat menemään huonoon suuntaan. Meidän pitäisi täällä varustautua siihen, varautua siihen, että Venäjästä ei mitään kumppania neuvottelupöytään löydy”, Aaltola sanoo.

Jos Venäjä haluaa neuvotella, sillä on ketunhäntä kainalossa ja se haluaa murentaa yhtenäisyyttä, Aaltola arvioi.

”Ei ehkä kannata ojentaa kättä. Venäjä ei ehkä siihen tartu, tai sitten se käyttää sitä hyväkseen. Dialogiperäisyydelle on aikansa ja paikkansa, mutta se on silloin kun Venäjä on ylivenynyt ja yliväsynyt.”

