Lääketeollisuus ry:n toimitusjohtaja, entinen kokoomuksen kansanedustaja Sanna Lauslahti ehdottaa, että englanti pitäisi ottaa kolmanneksi viralliseksi kieleksi Suomessa. Vähintään englannin käyttöä pitäisi hänen mukaansa lisätä yritys- ja korkeakoulumaailmassa.

”Kiihdytyskaistalle tulee asettaa toimenpiteet, joilla osaajat pidetään Suomessa ja lisäksi se, että ulkomaiset osaajat saavat mahdollisuuden jäädä töihin maahamme. Suomen mahdollisuus on kansainvälistyminen. Ei siis olisi lainkaan pahitteeksi, että tässä yhä kansainvälisemmässä maailmassa englanti otettaisiin kolmanneksi viralliseksi kieleksi. Tai jos ei viralliseksi, niin lisättäisiin englannin käyttöä yritys- ja korkeakouluympäristössä. Tästä loistavina esimerkkeinä Espoo, jossa on kolme virallista asiointikieltä tai korkeakoulut, joissa yhä enemmän on tarjolla englanninkielistä opetusta ja tieteen tekoa”, Lauslahti kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Avaus liittyy siihen, että Lauslahden mukaan viimeistään nyt olisi tarkan pohdinnan aika, millä saroilla Suomi nostaa päätään kärkitoimijana. Hän korostaa, että globaalissa taloudessa rajat ylitetään, ja kilpailu saada omaan maahan yrityksiä uusine työpaikkoineen on kovaakin kovempaa.

”Suomena emme voi jäädä paikallemme, jotta hyvinvointivaltiomme rahoitus olisi turvattu myös tulevaisuudessa. Se vaatii päämäärätietoista työtä Suomen kilpailukykytekijöiden vahvistamiseksi niin koko elinkeinoelämän näkökulmasta kuin toimialakohtaisesti”, hän sanoo.

Lauslahti viittaa myös hallitusohjelmaan, joka lähtee siitä, että Suomi tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kehityshaasteisiin kestävän kasvustrategian avulla.

”Ilmasto, ympäristö ja terveys ovat juuri niitä keskeisiä alueita, joilla voidaan ratkaista niin aikakautemme suurimpia haasteita kuin samalla tuottaa hyvinvointiyhteiskuntaan tuloja ja hyvinvointia kestävästi ja tasa-arvoa kunnioittaen. Vaatimattomat tavoitteet eivät riitä, eivät myöskään piskuiset, päämäärättömät näennäiset toimet. Suomella tulee olla samaan aikaan pää pilvissä ja jalat maassa. Nyt on aika tehdä todellinen tulevaisuusloikka.”

Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa esitti englannin kielen aseman virallistamista jo muutama vuosi sitten. Siilasmaan mukaan Suomeen töiden perässä muuttamista harkitseva osaaja voisi tällöin olla varma, että hän pärjää Suomessa: että englanninkielisiä päiväkoteja ja muita palveluita löytyy.

Erityisasiantuntijoiden ja muiden osaajien rektytointi puhutti Suomessa myös viime syksynä, kun oleskelulupien käsittelyaika ehti revetä Maahanmuuttovirastossa keskimäärin 52 päivään ensimmäisten lupien kohdalla.

Suomen startup-kenttä on ollut asiasta huolissaan, ellei peräti raivoissaan. Niiden tarvitseman huippuosaajatyövoiman maahantulomuodollisuudet ovat venyneet kaikkinensa peräti puoleen vuoteen. Muun muassa Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen tviittasi pitävänsä tilannetta ”katastrofina”. Nokian hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa on puhunut aiheesta useasti.

