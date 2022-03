Euroopan unioni on ollut viime viikkoina yhtenäisempi ja päättäväisempi kuin Venäjän presidentti Vladimir Putin todennäköisesti osasi odottaa.

EU on päättänyt jo neljästä pakotepaketista. Niiden, ja muiden länsimaiden asettamien pakotteiden seurauksena Venäjän ruplan kurssi on syöksynyt ja maa on käytännössä eristetty. Iso osa Venäjän keskuspankin ja oligarkkien ulkomaisista varoista on jäädytetty. Venäjästä on tullut hylkiövaltio.

EU:ssa pakotteiden asettaminen vaatii kaikkien 27 jäsenmaan yksimielisyyden. Tähän asti se on saatu aikaan, ja vielä huiman nopealla aikataululla.

Puola ja Unkari lypsypuuhissa

Seuraavat vaiheet eivät enää tule sujumaan yhtä kivuttomasti. Jäsenmaat eivät ole yksimielisiä siitä, miten venäläisenergian tuontikieltoon pitäisi suhtautua.

Pääministeri Sanna Marin (sd) totesi toissa viikolla Versailles’n huippukokouksessa, että tällä hetkellä Eurooppa rahoittaa Putinin sotaa ostamalla venäläistä energiaa.

Samaa mieltä ollaan Baltiassa ja Puolassa. Euroopan mahtimaalle Saksalle venäläisen kaasun ja öljyn tuontikielto ei kuitenkaan ole sopinut – ainakaan toistaiseksi.

Viidettä pakotepakettia tuskin saadaan kasaan ennen kuin päättäjät linjaavat seuraavassa huippukokouksessa, miten Euroopan energiaongelmat pitäisi ratkaista.

Kulisseissa myös Puola ja Unkari ottavat kaiken irti tilanteesta, jossa EU:n pitää pysyä yhtenäisenä. Olisi yllätys, jos komissio uskaltaisi näissä oloissa käynnistää oikeusvaltiomekanismin näitä maita vastaan. Maat saanevat pian myös jäissä olevat elvytysrahansa.

Tuleeko uusi elvytyspaketti?

Iso testi EU:n yhtenäisyydelle tulee olemaan myös keskustelu yhteisestä elvytyksestä. Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Italian pääministeri Mario Draghi puuhaavat jo täyttä häkää seuraavaa elvytyspakettia.

Draghi on ilmoittanut, että EU:n puolustusmenojen kasvattaminen ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaativat 1,5–2 triljoonan euron investoinnit lähivuosina. Hänen mukaansa EU-maat eivät pysty tekemään tällaisia investointeja kansallisella tasolla.

Brysselissä paras veikkaus on, että Ranskan huhtikuisten presidentinvaalien jälkeen koolle kutsutaan ylimääräinen Eurooppa-neuvosto, jonka pöydälle elvytyspaketti tulee. Kokous voisi ajoittua toukokuulle.

EU:n edellinen, 750 miljardin euron elvytyspaketti sorvattiin vasta pari vuotta sitten. Sen piti olla ainutkertainen.

Mitä Saksa ajattelee?

Elvutyspakettia varten otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksen artikla 122. Se mahdollistaa taloudellisen avun antamisen poikkeuksellisissa tapahtumissa. Artiklan aktivointi vaatisi taas sekä katastrofiolosuhteet että kaikkien 27 jäsenmaan poliittisen tahdon.

Löytyykö tällä kertaa tarpeeksi poliittista tahtoa? Suomi ja Hollanti ovat jo ilmaisseet suhtautuvansa nuivasti uuteen pakettiin. Isoin kysymys on: Mitä ajattelee Saksa?

Jos Saksa siirtyy Italian ja Ranskan leiriin kannattamaan pakettia, Suomi, Hollanti ja muut nuukat maat joutuvat tiukkaan paikkaan. Ei ole helppoa olla vastarannankiiski, kun vastassa ovat isot jäsenmaat ja pelissä poliittinen painoarvo Brysselissä.

Suomessa hallitus muistaa toisaalta hyvin eduskunnan tekemät ponnet, joiden mukaan koronaelvytyspaketin täytyy olla kertaluonteinen. Hallitus on puun ja kuoren välissä.

Sanna Marinin täytyy toivoa, että Saksa päättää asettua vastustamaan EU:n uutta yhteisvelkaa.

Kirjoittaja on Kauppalehden ja Alma Talentin Brysselin-kirjeenvaihtaja.

