Hallituspuolue keskustan kansanedustajan Mikko Kärnän ja Teollisuusliiton välillä Postin tilanteesta leimahtanut riita ottaa uusia kierroksia. Kärnä vaatii Teollisuusliiton ”vuorineuvoksilta” nyt vastuunkantoa.

”Otettuani asiaan kantaa, aloitti varapuheenjohtaja Turja Lehtonen Twitterissä henkilöönkäyvän mustamaalaamisen ja valitti keskustan johdolle. Tämä on hyvin erikoista, sillä olen ainoastaan vaatinut Teollisuusliiton johtajia tekemään työnsä. Teollisuusliitto voisi vaatia Postilta ja valtio-omistajalta, ettei postilaisten työehtoja heikennetä. Jostain syystä näin ei kuitenkaan haluta toimia, vaan keskitytään suojelemaan omaa sopimusta. Syynä voi olla vain jäsenten keräily - heidän toimeentulostaan välittämättä”, Kärnä kommentoi tiedotteessaan.

Kärnä ja Teollisuusliiton johtajat Riku Aalto sekä Turja Lehtonen ovat käyneet viime päivinä tiukkaa sananvaihtoa Postin työntekijöiden tilanteesta. Teollisuusliiton Aalto ja Lehtonen ovat kiistäneet Kärnän syytökset jyrkästi.

Teollisuusliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Turja Lehtonen vetosi perjantai-iltana keskustan eduskuntaryhmään riidan vuoksi.

”Aiotteko antaa edustaja Kärnän tuhota vähäisenkin uskottavuutenne vai tehdä hänen ulostuloilleen ja ihmisten pilkkaamiselle jotain”, hän kysyi Twitterissä.

Lehtonen totesi viikolla Uudelle Suomelle pitävänsä Kärnän toimintaa osin ala-arvoisena siihen nähden, että kyseessä on kansanedustaja. Lehtosen mukaan Kärnän väitteet ovat täysin paikkansa pitämättömiä. Lehtonen ihmettelee Kärnän ulostuloa myös siitä syystä, että Kärnä on itse ollut hallituspuolueiden edustajana käsittelemässä Postin asioita.

Posti on siirtämässä 700 pakettilajittelijaansa Medialiiton ja Teollisuusliiton välisen halvemman jakelijoiden työehtosopimuksen piiriin. Pakettilajittelijat toimivat nykyisin Posti- ja logistiikka-alan unionin (PAU) tessin alla.

Liitto voisi Kärnän mukaan halutessaan jättää ”riistosopimuksen” uusimatta tai ilmoittaa, ettei sopimus jatku, mikäli postilaisten toimeentuloa ei turvata PAUn sopimuksen tasoisena.

”Haastan julkisesti Riku Aallon ja Turja Lehtosen kertomaan, miksi he eivät toimi näin? Mikäli, ja kun, vastaus on hiljaisuus - se kertoo kaiken kertomisen arvoisen. Tällainen toiminta, tai pikemminkin toimimattomuus, on todella häpeällistä ja se tahraa koko Teollisuusliiton.”

Kärnä toivoo, että kaikki seuraisivat tarkasti Teollisuusliiton toimintaa työehtosopimussotkussa.

”Kannustan kaikkia asiasta kiinnostuneita olemaan liittoon yhteydessä. Kykyä Teollisuusliitolla kyllä pitäisi olla, sillä onhan se onnistunut neuvottelemaan sellaisenkin asian työehtosopimuksiin kuin lomaltapaluurahat. ”

