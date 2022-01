Koira päiväksi päiväkotiin

Ruotsalaisilla on ­kova pentubuumi, ja viime vuonna uusia koiria rekisteröitiin ennätysmäärä, yli 78 000. Rekisteröintien määrä kasvoi ensimmäisestä pandemiavuodesta yhdeksän prosenttia ja vuoteen 2019 verrattuna jopa 25 prosenttia. Kaikki koirat täytyy lain mukaan rekisteröidä maatalous­virastoon, jonka rekistereissä on nyt 1 044 000 koiraa.

Ruotsin koirabuumi ei yllä kuitenkaan samalle tasolle kuin Suomessa, missä koiria rekisteröidään enemmän kuin uusia vauvoja syntyy. Ruotsalaiset ovat kissakansaa, ja kissojen määräksi arvioidaan 1,4 miljoonaa. Kissojen rekisteröinti ei toistaiseksi ole pakollista.

Lemmikkejä koskeva sääntely, asenteet ja kulttuuri eroavat Suomesta yllättävälläkin tavalla. Ruotsissa koiraa ei lain mukaan saa jättää päiväksi yksin. Lakia on tehostettu suosituksella, että koira pitäisi käyttää ulkona joka kuudes tunti, pennut useamminkin.

Tämä näkyy paitsi siinä, että Tukholmassa on verrattain vähän koiria, myös siinä, että niille on tarjolla useita eri koirapäiväkoteja. Tukholmassa koiran päivähoito viitenä päivänä viikossa maksaa noin 5 000 kruunua eli vajaat 500 euroa kuussa. Etätyöskentely onkin tehnyt koiranomistamisesta aiempaa helpompaa työikäisille.

Kissakulttuuri taas on poikkeuksellisen vapaamielistä. Esimerkiksi omalla pientaloalueellamme Tukholmassa kissat kulkevat vapaina. Hiekkalaatikosta tulee nopeasti naapurin kissan hiekkalaatikko, jos unohtaa kiinnittää kannen.

Ruotsalaiset myös käyttävät kissoihinsa ja koiriinsa huomattavia summia rahaa. Ruotsin maatalousyliopisto on arvioinut viimeksi vuonna 2015, että kissojen ja koirien ruokaan, tarvikkeisiin, hoivaan, kursseihin ja muuhun käytettiin yhteensä noin 1,7 miljardia euroa.

Helsingissä pörssilistattu ­Musti Group arvioi, että kotieläinmarkkinan koko on Ruotsissa 1,3 miljardin euron suuruinen. Arviot eroavat sen osalta, mitä palveluita niihin lasketaan mukaan. Esimerkiksi runsaan tuhannen koirapäiväkodin liikevaihdoksi arvioidaan yhteensä noin sata miljoonaa euroa.

Musti Groupin markkinaosuus Ruotsissa on tällä hetkellä 31 prosenttia, mutta pandemian aikaan se on onnistunut kasvattamaan markkinaosuuttaan uusissa pennuissa.

Yksi kysymysmerkki kuitenkin on, mitä pentubuumille käy, kun pandemia päättyy. Viime syksynä löytöeläintalot ympäri Ruotsia hälyttivät heitteille jätetyistä lemmikeistä.

Ossi Kurki-Suonio, Tukholma

ossi.kurki-suonio@almamedia.fi

Hamstereita lopetettavaksi

Hongkongissa löytyi tällä viikolla toistaiseksi kolme henkilön koronatartuntaketju eläinkaupasta. Kaupassa tartunnan saanut asiakas oli ostanut hamsterin. Tätä kartoittaessa viranomaiset tekivät koronatestejä myös muille lemmikkikaupassa olleille hamstereille.

Kävi ilmi, että osa hamstereista kantoi koronavirusta. Viranomaiset määräsivät kaikki kyseisessä kaupassa, varastoissa ja muissa lemmikkikaupoissa olevat hamsterit lopetettavaksi. Hamstereita jouduttiin lopettamaan 2 000. Lopetuslistalle joutui myös ainakin kaneja ja chinchilloja. Hamsterin joulukuun 22. päivän jälkeen ostaneita kehotettiin voimakkaasti luovuttamaan eläin lopetettavaksi viranomaisille.

Viranomaisten mukaan henkilö, joka pitää hallussaan tai ei luovuta pieneläintään, ei syyllisty rikokseen. Silti monet säikähtivät ja hankkiutuivat eroon pieneläimistään joko päästämällä ne luontoon tai lopettamalla ne itse. Monet eläinsuojelutahot ja kansainväliset järjestöt ovat ilmaisseet huolensa tilanteesta ja eläinten kohtelusta.

Alkuperäisessä lemmikkikauppaan liittyvässä tartuntaketjussa olleet joutuvat 21 päiväksi Hongkongin ­hallinnon karanteenikeskukseen, mistä ei ole mahdollista poistua ennen viranomaisten lupaa. Oloajasta karanteenikeskuksessa ei saa korvauksia mahdollisista tulonmenetyksistä. On mahdollista, että monet hankkiutuivat itse eroon lemmikeistään kaiken varalta välttääkseen karanteenikeskukseen joutumisen.

Hongkongin koronastrategiana on koronan täydellinen eliminointi.

Hannamiina Tanninen, Hongkong

hannamiina.tanninen@almamedia.fi

Jopa alibikoiria hankittiin

Korona on ollut Saksassa kulta-aikaa sekä kotieläinten kasvattajille ja myyjille että ravintoa ja hoitovälineitä kaupitteleville.

Vuonna 1990 perustettu Euroopan suurin kotieläinravinnon ja hoitovälineiden myyjä, saksalainen Fressnapf kirjasi vuonna 2020 koko historiansa kovimman kasvun. Kotieläinten määrä kasvoi Saksassa samana vuonna miljoonalla 35 miljoonaan.

Kysyntäpiikkiin tiedettiin osin varautua, mutta siitä huolimatta se ylitti kaikki odotukset.

Fressnapfin perustajan Torsten Toel­lerin mukaan ”ihmisen ja kotieläimen välinen emotionaalinen side on muuttunut kriisin aikana entistäkin intensiivisemmäksi”. Osin juuri siitä syystä kotieläinbisnes on myös Saksassa ollut yksi koronapandemian suurista voittajista.

Koiria havitelleiden motiivit olivat välillä myös vähemmän emotionaalisia. Kun voimaan astuivat ulkonaliikkumiskiellot iltakymmenen jälkeen, ihmiset hankkivat ”alibikoiria”, päästäkseen ulos. Koiria sai ulkoiluttaa myös iltamyöhäisellä.

Fressnapfin lisäksi esimerkiksi kotieläinruuan ja -tarvikkeiden verkkokauppa Zooplus joutui 2020 korjaamaan liikevaihtoennusteitaan kolme kertaa ylöspäin.

Buumilla on ollut myös varjopuolensa. Kun korona-aallot ovat hellittäneet, kotieläimiä on jätetty heitteille ja pääasiassa vapaaehtoisvoimin toimivat koirakodit ovat täyttyneet isäntäperheiden hylkäämistä nelijalkaisista.

Tapio Nurminen, München

tapio.nurminen@almamedia.fi

Kissakahvilasta lemmikki

Tilastojen mukaan kotieläintiheys on Venäjällä suurempi kuin missään muualla maailmassa. Keskimäärin joka toisessa kodissa asuu kissa ja joka kolmannessa koira. On myös yleistä, että perheessä on sekä kissa että koira.

Jopa kolmasosa kotiin hankituista koirista ja kissoista on löytöeläimiä, eli suoraan kadulta kotoisin.

Venäjällä on raportoitu, että kotieläinten pito olisi koronaepidemian aikana entisestään lisääntynyt. Kenties kissa tai koira koetaan lääkkeeksi taudista aiheutuvaan stressiin ja eristäytymistä seuraavaan yksinäisyyteen.

Varsinkin suurkaupungeissa eläinten terveydenhoitoon, trimmaukseen ja ulkoasuun käytetään paljon rahaa. Venäläiset ovat tässäkin suhteessa erittäin trenditietoisia, ja uusimmat trendit tulevat todennäköisesti Yhdysvalloista.

Venäjän ensimmäinen kissakahvila avattiin Pietarissa kymmenkunta vuotta sitten, ja nyt maassa lienee jo satoja vastaavanlaisia paikkoja. Kahvilatiloissa voi asiakkaiden ilona vaeltaa kymmeniä kissoja. Luonnollisesti kahvilat on sisustettu kissa-aiheisella taiteella.

Venäjällä on edelleen runsaasti kulkukissoja, jotka optimaalisessa tilanteessa päätyvät kissakahvilaan ja sitä kautta edelleen hyvään kotiin.

Asiakas voi tutustua kahvilassa kissoihin ja valita sopivan kissan kokeeksi kotiin. Jos yhteiselo toimii, ei kissaa tarvitse palauttaa kahvilaan. Kissakahviloihin tuleville kulkukissoille tehdään terveystarkastus ja ne rokotetaan, ennen kuin asiakkaat pääsevät tutustumaan niihin.

Martti Kiuru, Pietari

martti.kiuru@almamedia.fi

Kallis lasku päivähoidosta

Kuten monissa maissa ympäri maailman, pandemia on tuonut myös Yhdysvaltoihin valtavan lemmikkibuumin. Amerikkalaiset hankkivat yksin vuoden 2020 aikana noin 47 miljoonaa uutta lemmikkieläintä, joista noin kymmenen miljoonaa oli koiria.

Kaikkiaan noin 91 miljoonassa kotitaloudessa on tällä hetkellä lemmikki, arvioi alan yrityksiä edustava American Pets Products Association.

Etätyöarjessa pentujen kanssa telmiminen ja ulkoilu ovat epäilemättä lisänneet perheiden hyvinvointia. Eikä koirien päivähoidosta ja ulkoilutuksista ole tarvinnut maksaa.

Vähittäinen paluu pandemiaa edeltäneeseen arkirytmiin ja Yhdysvalloissa jo seitsemässä prosentissa laukkaava inflaatio ovat nyt paljastamassa monille uusille lemmikinomistajille, kuinka paljon karvainen perheenjäsen tuo kuluja.

Esimerkiksi New Yorkissa ei ole lainkaan poikkeuksellista, että koira viedään työpäivän ajaksi koirien päivähoitoon. Näistä palveluista omistajat maksavat sadoista jopa tuhanteen dollaria kuukaudessa. Palvelukysynnän kasvusta kertoo, että koiranulkoiluttajia välittävä Wag on mahdollisesti listautumassa pörssiin spac-sulautumisen kautta.

Maksupalveluyhtiö Synchronyn tammikuussa teettämän kyselyn mukaan Yhdysvalloissa koiraan kulutetaan sen koosta ja elinajasta riippuen rahaa noin 20 000–55 000 dollaria. Vuonna 2020 lemmikkeihin käytettiin maassa rahaa lähes 104 miljardia dollaria.

Samana vuonna valtavan lemmikkitarvikeketju Pet Smartin pörssilistatun ruokavalmistaja Chewyn osake kohosi yli 300 prosenttia.

Janne Soisalon-Soininen, New York

janne.soisalon-soininen@almamedia.fi