Pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan hallitus on tänään antanut kaksi valmiuslain käyttöönottoasetusta. Toinen niistä koskee liikkumisen rajoittamista, toinen työvelvoitetta, jonka perustuslakivaliokunta palautti hallitukselle aiemmin. Pääministeri Marin kertoi asiasta hallituksen tiedotustilaisuudessa hetki sitten.

Marinin mukaan ainoa toimiva keino hillitä epidemiaa on vähentää kontakteja ja sitä kautta rajoittaa liikkumista.

”Uudenmaan maakuntaa koskevat liikkumisrajoitukset ovat voimassa 19. huhtikuuta saakka”, Marin sanoi.

Liikkumisrajoitusten on määrä astua voimaan heti, kun eduskunta niistä päättää, sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoi. Pääministeri Marin arvioi hyvin alustavasti, että liikkumisrajoitus voisi mahdollisesti astua voimaan 27. maaliskuuta.

Liikkumista rajoitetaan siten, että Uudellemaalle tulo ja sieltä poistuminen kielletään, Marin kertoi. Kieltoa ei sovelleta tietyissä tilanteissa, esimerkiksi viranomaisten työtehtävien tai lähiomaisen kuoleman tai muun painavan henkilökohtaisen syyn vuoksi. Vapaa-ajan matkustus ei ole tällainen henkilökohtainen painava syy, Marin sanoi.

”Liikkumisrajoitusten tultua voimaan Uudenmaan asukkaiden on pysyttävä maakunnan alueella. Muiden maakuntien asukkaat eivät voi käydä Uudellamaalla. Jokaisella on kuitenkin oikeus palata koti- tai asuinpaikkakunnalleen. Vapaa-ajan matkustus ei ole sallittua. Tavaraliikenteen kulkua ei uusien rajoitustenkaan aikana estetä. Rajoitukset eivät myöskään koske Uudenmaan sisäistä liikkumista”, valtioneuvosto tiedottaa.

Hallituksen mukaan liikkumista valvoo poliisi.

”Poliisi valvoo liikkumisrajoitusten noudattamista. Rajoitusten rikkomisesta tai noudattamatta jättämisestä poliisi voi määrätä sakkoa. Henkilön on annettava poliisin pyynnöstä selvitys liikkumisensa syystä tai tarkoituksesta”, hallitus kertoo tiedotteessaan.

Hallitus haluaa toimillaan hillitä koronavirusepidemiaa Suomessa.

Pääministeri Marin sanoi tiedotustilaisuudessa hyvin painokkaasti, että muihin maakuntiin mökille ja vapaa-ajan asunnoille lähteneiden uusimaalaisten olisi nyt palattava koteihinsa.

”Kehottaisin painokkaasti palaamaan kotiin”, pääministeri Marin sanoi.

Pääministeri korosti, että kyse on siitä, että tehohoitopaikat riittävät kaikille Suomessa.

Hallitus suositteli jo aiemmin etätyön tekemistä. Moni on voinut suunnata etätöihin vapaa-ajan asunnolleen.

Marin sanoi myös, että hallitus ei nyt heti pysty tuomaan voimaan ravintoloiden ja kahviloiden sulkemista, vaan asiaan tarvitaan vielä aikaa. Kyseessä on poikkeuksellinen toimi, sillä sulkemista ei voi tehdä valmiuslain nojalla.

Marin vetosi ravintolayrittäjiin, jotta ne sulkisivat ovensa asiakkailta.

”Vahva vetoomus, ettemme näkisi viikonloppua, jolloin kapakat, yökerhot ovat auki”, Marin sanoi.

Tarkoitus on, että ruokaa voisi silti myydä ulos ravintoloista.

Peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi tiedotustilaisuudessa, että epidemia on Uudellamaalla levinnyt selvästi nopeammin kuin muualla ja rajoittaminen on välttämätöntä. Koronatoimet ovat Kiurun mukaan jo hidastaneet epidemian leviämistä, mutta liikkumisen rajoittamista tarvitaan silti, sillä epidemia on Kiurun mukaan niin pitkällä Uudellamaalla.

”Haluamme välttyä siltä, että koko Suomi sairastuu yhtä aikaa”, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) tiivisti hallituksen tiedotustilaisuudessa.

