Sotatieteiden tohtori, kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnéll arvioi Venäjän olevan ajautumassa sisäisen hajaannuksen tilaan ja kierteeseen, jossa uusia käänteitä voi tapahtua nopeasti ja osaa niistä voi olla vaikea ennakoida.

Hän nostaa erityisesti esiin presidentti Vladimir Putinin päätöksen osittaisesta liikekannallepanosta.

”Liikekannallepano joko on tai ei ole, sen tarvitsema sotilaallinen suorituskyky määritellään joka kerta erikseen. Päätös on strateginen virhe, ja tulee ajamaan Venäjän yhä suurempaan sisäisen hajaannuksen tilaan”, Limnéll kommentoi Twitterissä.

Hän katsoo, että panokset ovat tällä viikolla nousseet merkittävästi.

”Putinin all-in-staregialla on huonoja ja vielä huonompia onnistumisen edellytyksiä. Venäjän narratiivikin vaihtui kömpelösti ”uhka lännestä” viestiin. Isoin kysymys on - mitä tapahtuu kun viimeisetkin panokset on pelattu?”

Limnéll varoittaa, että Venäjän varsinainen ”strateginen toimi” voi tapahtua aivan muualla kuin Ukrainassa.

”Muun muassa Valko-Venäjän, Kaliningradin ja Georgian sekä kybermaailman tapahtumia kannattaa nykyhetkessä seurata. Venäjä pyrkii nyt palauttamaan menettämäänsä aloitetta itselleen. Tämä ei saa tapahtua, on sodassa keskeinen asia.”