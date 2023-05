Vihreä vaikuttaja ja puolueen entinen puheenjohtaja Osmo Soininvaara ehdottaa Suomeen maahanmuuttoa koskevaa lakimuutosta.

Hän kirjoittaa blogissaan, että sosiaaliturvan huono kannustavuus on keskeisenä syynä turvapaikanhakijoiden heikkoon työllistymiseen.

”Tämä vaatii lainsäädännön muutosta tavalla, joka erottelee maahanmuuttajat suomalaisista pitkäaikaistyöttömistä, sanovat perustuslakisedät mitä sanovat”, Soininvaara katsoo.

Töihin pitäisi hänen mielestään päästä heti, eikä vasta vuosien kuluttua, kun turvapaikkaprosessi on käyty läpi. ”Korjattakoon edes turvapaikanhakijoiden perusturva”, hän vaatii. Esimerkiksi Somaliasta tulleiden työllisyys on Soininvaaran mukaan Suomessa matala, mutta Britanniassa ja Yhdysvalloissa ihan hyvä.

”En tiedä, onko meidän kärpäspaperin tavoin toimiva perusturvamme hyväksi suomalaisillekaan, mutta ainakaan se ei toimi humanitäärisen maahanmuuton kohdalla.”

”Meillä pitäisi olla erillinen maahanmuuttajien tulonsiirto, joka poikkeaisi ehdoiltaan suomalaisesta perusturvasta. Siinä pitäisi olla velvollisuus kotoutumistoimiin ja esimerkiksi kieliopintoihin, eikä oikeuden kotihoidon tukeen pitäisi koskea maahanmuuttajia, koska päivähoito on hyvä tapa kotouttaa lapsia. Sen pitäisi olla työhön kannustava. Pitäisi katsoa, miten Britanniassa ja Yhdysvalloissa on onnistuttu niin hyvin. Pakolaisstatuksen saaneista voisi maksaa vuoden ajan automaattista palkkatukea työnantajille”, Soininvaara ehdottaa.

Näin Soininvaara puuttuisi turvapaikkajärjestelmään

Vihreä konkari ennustaa, että humanitäärinen maahanmuutto tulee lisääntymään, eikä sitä voida vähentää. Sen sääntöjä pitäisi hänen mukaansa muuttaa niin, että pakolaiset valitaan YK:n leireiltä ja kotouttaminen tähtää voimakkaammin työllistymiseen.

”Työperusteisesti maahan pitäisi päästä jokseenkin vapaasti, mutta tällöin ei ole oikeutettu asumisperusteiseen sosiaaliturvaan kuin kohtalaisen maassa olon ja työhistorian jälkeen.”

Soininvaara ennustaa, että humanitäärisen maahanmuuton pelisäännöt ovat kriisiytymässä ja ne pitäisi uusia niin kauan kuin ”se on vielä tehtävissä järjestäytyneesti”. Hän arvostelee turvapaikkajärjestelmää, johon tulisi puuttua niin, että tulijoita otettaisiin jatkossa enemmän pakolaiskiintiöstä valikoiden. Kiintiöpakolaiset ovat YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n pakolaiseksi katsomia henkilöitä, kun taas turvapaikkaa haetaan vasta paikan päällä.

”Voidaan kysyä, onko tapa valikoida saapujat järkevä? Jos joku saa työnnetyksi isovarpaansa maan rajojen sisäpuolelle, astuvat voimaan korostetut oikeudet, mutta sitä ennen kaikki keinot estää maahan saapumista ovat sallittuja rajalle ampumista lukuun ottamatta. Voiko joku kertoa, mikä logiikka tämän taustalla on? Kiintiöpakolaiset ovat loogisin tapa valikoida pakolaiset, mutta juuri siitä ollaan luopumassa – tai sitä ainakin vaaditaan. Minä toimisin toisin päin.”

Suomen pakolaiskiintiö on viime vuosina ollut 750–1050 henkilöä. Turvapaikanhakija saa pakolaisaseman vasta, jos hänelle myönnetään turvapaikka lakiprosessissa. Soininvaaran mallissa työmarkkinoille hyvin solahtavia pakolaisia voisi ottaa Suomeen moninkertaisen määrän.

”Pääsystä Eurooppaan hyötyvät suhteessa eniten ne, joilla on edellytyksiä menestyä Euroopassa. Vastaavasti heidän hintansa vastaanottajamaalle on vähäisin, ellei suorastaan negatiivinen. Siksi en näe, mitä vikaa on käyttää tätä valintaperusteena pakolaisia valittaessa.”

Nyt Välimeren yli pyrkii Eurooppaan joitakin kymmeniä tuhansia pakolaisia vuodessa, mutta luku on nousemassa satoihin tuhansiin, Soininvaara ennakoi. Hänen mielestään näissä oloissa on ”kummallinen ajatus pyrkiä lisäämään Afrikasta Eurooppaan suuntautuvaa siirtolaisuutta vähentämällä kehitysapua”.

”Tuhansia ihmisiä hukkuu vuosittain yrittäessään Välimeren yli Eurooppaan. Tämä ei lopu, ennen kuin tämä tie tehdään kannattamattomaksi palauttamalla näin tulleet YK:n ylläpitämille ja länsimaiden rahoittamille pakolaisleireille Afrikkaan.”

