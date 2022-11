Puoluejohtaja, kansanedustaja Riikka Purra ei kannata nykyistä esitystä saamelaiskäräjälain muuttamiseksi. Tässä vaiheessa kyse on hänen henkilökohtaisesta kannastaan.

Oppositiopuolue perussuomalaisten puheenjohtaja, kansanedustaja Riikka Purra ei kannata hallituksen esitystä saamelaiskäräjälain uudistamiseksi.

Hän kuitenkin korostaa, että puolue tai eduskuntaryhmä eivät ole vielä käsitelleet asiaa virallisesti.

Suurten oppositiopuolueiden kannalla on asiassa tavallista suurempi merkitys, sillä hallituspuolue keskusta on ilmoittanut äänestävänsä esitystä vastaan. Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) johdolla valmisteltu esitys annettiin eduskunnalle riitaisana. Näin ollen neljä muuta hallituspuoluetta tarvitsevat esityksen hyväksymistä varten tukea oppositiosta.

Perussuomalaisilta tukea ei näyttäisi olevan tulossa, jos eduskuntaryhmä kuuntelee puolueen puheenjohtajaa.

”Esityksen yleisenä tavoitteena on turvata saamelaisten itsemääräämisoikeuden toteutuminen ja parantaa saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon ja saamelaiskäräjien toimintaedellytyksiä. Näin ei kuitenkaan ole käymässä, sillä kaikki saamelaisryhmät eivät esityksen mukaan tule huomioiduksi”, Purra sanoi eduskunnassa keskiviikkona.

Näin ristiriitainen laki ja siitä seurannut riitely eivät Purran mukaan ole hyväksi saamelaisuudelle ja heidän elinvoimalleen.

”Tämä lakiesitys on paitsi epädemokraattinen myös osin mielivaltaisten määritelmiensä kannalta syrjivä, jopa rasistinen. Osalta saamelaisista poistettaisiin äänioikeus saamelaiskäräjävaaleissa. Luettelosta poistettaisiin jopa suurimpia ääniharavia — niitä, joita saamelaiset itse ovat kannattaneet eniten.”

Suurin kiista koskee saamelaiskäräjälain kolmatta pykälää, joka nykyisin määrittelee, kuka on saamelainen. Uusi kolmospykälä säätäisi vain siitä, kenellä on oikeus päästä saamelaiskäräjien vaaliluetteloon ja tulla valituksi käräjille. Vastustajat pelkäävät lakimuutoksen johtavan ”puhdistuksiin” vaaliluettelossa, joka koottaisiin uudelleen lain tultua voimaan.

Kokoomus noussee ratkaisijan paikalle

Jos perussuomalaisten eduskuntaryhmä päättää vastustavansa esitystä, ratkaisijan paikalle nousee kokoomus, joka ei ole vielä muodostanut kantaa asiasta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen on todennut julkisuuteen, että kanta muodostetaan perustuslakivaliokunnan linjausten pohjalta. Valiokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) puolestaan totesi medialle keskiviikkona, että valiokunta ehtii lakisuman takia käsittelemään saamelaisasiaa vasta helmikuussa. Eduskunta jää vaalitauolle maaliskuun alkupuolella. Ojala-Niemelä onkin huomauttanut, ettei hän voi luvata, että asia ehditään käsitellä.

Eduskunnan ainoa saamelaistaustainen kansanedustaja on kokoomuslainen, joka vastustaa esitystä jyrkästi. Lapin vaalipiiristä tuleva Heikki Autto avasi aiemmin kantaansa ja koko kuviota Uudelle Suomelle. Hän suhtautui myös luottavaisesti ryhmäkannan muodostumiseen.

Autto teki keskiviikkona lähetekeskustelussa esityksen asian lähettämisestä maa- ja metsätalousvaliokuntaan, työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan sekä talousvaliokuntaan lausuntoa varten. Ehdotusta tuki lappilainen kansanedustaja Katri Kulmuni (kesk). Tästä syystä asian käsittely keskeytettiin täysistunnon lähetekeskustelun päättymisen jälkeen.

Varsinainen mietintö on kuitenkin määrä tulla perustuslakivaliokunnalta.

Apulaisoikeuskanslerikin huomauttanut epäkohdasta

Tällä hetkellä yksimielisyys vaikuttaa vallitsevan vain siitä, että saamelaiskäräjälaki on uudistettava. Tavasta on erimielisyyttä myös saamelaisyhteisön keskuudessa, ja muotoiluja on yritetty sorvata jo kolmella hallituskaudella.

Saamelaiskäräjien 21 jäsenestä 9 vastustaa julkisuudessa olleiden tietojen mukaan esitystä saamelaiskäräjälaiksi. Kun otetaan huomioon, että muutoksella on vaikutusta vaalioikeuksiin eli perusoikeuksiin, enemmistöä voidaan pitää ohuena. Vertailun vuoksi eduskunnassa perustuslain muutokset vaativat taakseen kahden kolmasosan enemmistön.

Myös apulaisoikeuskansleri on todennut, että esitys ”sulkisi tähän asti osan itseään vilpittömästi saamelaisina pitäneistä ja sellaisiksi myös vahvistetuksi tulleista saamelaisyhteisön osallistumisoikeuksien ja päätöksenteon ulkopuolelle”.

Juttuun päivitetty Autton esitys lähetekeskustelussa klo 12:35.

