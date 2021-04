Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen kommentoi Twitterissä tilannetta Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä on uutistoimistojen mukaan lisännyt joukkojaan Ukrainan rajalla.

”Ukrainassa tapahtumat etenevät nyt nopeasti ja epävarmuus lisääntyy”, toteaa Vanhanen.

”Nykyhetkessä tilanne on muuttunut nopeasti arvaamattomaksi. Venäläinen propaganda käy kuumana ja vaikuttaisi luovan sellaista ilmapiiriä, jossa jonkinlainen operaatio/sotilaallinen toimenpide olisi mahdollinen. Toisin sanoen Ukrainasta yritetään maalata aggressoria”, hän arvioi.

Monissa arvioissa toistuu se, että Venäjä tavoittelisi uutta vipuvartta Ukrainan konfliktissa. Vanhasen mukaan sellainen voisi olla Venäjän kiihdyttämä tulitaistelu, josta Venäjä saisi syyn lähettää erikoisjoukkoja tulilinjalle.

”Tarvittaessa nämä joukot voisivat sitten säädellä sodan intensiteettiä hyvinkin nopeasti ja luoda kriisiin uusia kierroksia. Tämä liike edistäisi Venäjän pyrkimystä vahvistaa Ukrainan sotaa ulkopoliittisena vipuvartena”, Vanhanen arvioi.

”Olennainen kysymys kuitenkin myös on, miksi sota on lähtenyt juuri nyt uusille kierroksille? Varmasti osa tavoitteista liittyy Yhdysvaltain uuden hallinnon testaamiseen. Biden on arvostellut Venäjää/Putinia kovin sanoin alusta lähtien. Nyt mahdollisesti testataan Yhdysvaltain sitoutumista Ukrainan asiaan. Washington onkin vakuuttanut tukeaan ja käynyt tiheää yhteydenpitoa niin Kiovan kuin Moskovan suhteen viime päivinä”, Vanhanen pohtii.

”Ukrainan presidentti Zelensky on julkisesti painottanut saaneensa Bidenin hallinnolta tuen Venäjän aggressiota vastaan ja puhunut maan Nato-jäsenyyden nopeuttamisen tarpeesta. Nämä ovat viestejä ennen kaikkea Kremlin suuntaan. Nato/Yhdysvallat myös nostaneet valmiutta”, hän jatkaa.

Vanhanen ei usko pahimpaan skenaarioon eli suurten taistelujen käynnistymiseen Ukrainassa. Toisaalta merkkejä voi hänen mukaansa tulkita nyt molempiin suuntiin.

”Paljon on lopulta kiinni siitä, kuinka osapuolet osaavat tulkita toistensa aikeita”, hän arvioi.

LUE MYÖS: