Ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari (vihr) kertoo tiedotteessaan ilahtuneensa ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Jussi Halla-ahon (ps) ilmastonäkemyksestä.

”Venäjän saartaminen pakottaa tekemään nopeasti asioita, joista monet olisivat olleet joka tapauksessa edessä tai ainakin tarpeellisia. Tärkein on energiariippuvuuden katkaisu eli letkujen irrottaminen Venäjästä”, Halla-aho kirjoitti Facebookissa tiistaina.

”Jos ’vihreän siirtymän’ on tapahduttava, se tapahtukoon sitten tässä kohdassa, pakon edessä. Tämä on se taitekohta historiassa, jossa on sekä välttämätöntä että poliittisesti mahdollista vapautua öljystä, hiilestä ja kaasusta. Tältä osin täytyy päivittää omaakin ajattelua”, Halla-aho jatkoi.

”Viisas lausunto ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajalta Jussi Halla-aholta. Mitä nopeammin irtaudumme fossiilisista polttoaineista, sitä parempi Suomelle ja ympäristölle. On tärkeää, että voimme jatkaa työtä fossiiliriippuvuuden katkaisemiseksi mahdollisimman laajassa yhteisymmärryksessä”, Kari kirjoittaa Facebookissa.

”Olemme tehneet Suomessa aivan oikeita ratkaisuja: käytämme EU elpymispaketista yksin tänä vuonna puoli miljardia tukia ja takauksia puhtaisiin ratkaisuihin. Pitkäjänteinen työ uusiutuvan energian puolesta kannattaa ja on hienoa, että sen työn takana on ollut laaja tuki läpi puoluekentän”, Kari kirjoittaa.

Venäjän viime viikolla alkanut hyökkäys Ukrainaan on johtanut massiivisiin vastatoimiin länsimaissa.

