Oppositiopuolue kokoomuksen eduskuntaryhmän päätös äänestää tyhjää EU:n elvytyspaketista eduskunnassa kerää kritiikkiä niin hallitus- kuin oppositiopuolueistakin.

”Kokoomuksessa kannetaan taas oudosti sitä kuuluisaa vastuuta, ja äänestetään tyhjää EU-elpymispaketista, jolloin paketti menee hallituksen äänillä läpi. Olisivat edes suoraselkäisiä, ja äänestäisivät suoraan sen puolesta”, oppositiopuolue perussuomalaisten kansanedustaja Jenna Simula tviittaa.

”Kokoomus on huutanut johtajuutta. Kun tulee johtajuuden paikka niin äänestetään tyhjää. Ei ole epäilystäkään siitä, että Kok hallituspuolueena olisi tukenut ratkaisua. ”Huonosti neuvoteltu”? Kokoomuksen esitykset olisivat VÄHENTÄNEET Suomen saantoa. Posketonta. Surullista”, hallituspuolue rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz tviittaa.

”Hävetkää kokoomus”, tiivistää perussuomalaisten Mari Rantanen.

”Perussuomalaisten ei tarvitse järjestää tiedotustilaisuuksia kertoaksemme, kuinka äänestämme elpymispaketista. Linja on ja se pitää ja se on kerrottu ajat sitten. Toisin kuin toisella oppositio puolueella. Kokoomuksen päätös äänestää tyhjää on vellihousujen hommaa”, perussuomalaisten kansanedustaja Sanna Antikainen tviittaa.

”Nyt ovat kokoomuslaiset spinnanneet kovasti. Huonoon suuntaan”, tviittaa hallituspuolue keskustan kansanedustaja Jouni Ovaska.

Petteri Orpon johtama kokoomus päätti tiistaina eduskuntaryhmän enemmistöllä äänestää tyhjää suuressa salissa. Näin kokoomus ei estä elvytyspaketin läpimenoa, muttei myöskään tue sitä.

Perustuslakivaliokunta edellytti aiemmin tiistaina kahden kolmasosan enemmistöä suuressa salissa EU:n elvytyspakettiäänestyksessä. Koska tyhjiä ääniä ei lasketa, hallitus voi saada äänillään paketin läpi, sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen tiedotustilaisuudessa.