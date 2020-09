Ihmiset ovat tilanneet ennätysmääriä postiääniä koteihinsa ympäri Yhdysvaltoja, jossa vaalipäivä alkaa olla jo nurkan takana. Toistaiseksi äänestyslippuja on lähetetty ihmisille muun muassa Pennsylvaniassa, Pohjois-Carolinassa, Floridassa, Ohiossa, Iowassa ja New Hampshiressa.

Ennakkoääniä aletaan vastaanottaa seuraavan parin viikon sisällä myös muun muassa Michiganissa, New Jerseyssä ja Etelä-Dakotassa.

Esimerkiksi Floridassa, jonka presidentti Donald Trump käytännössä tarvitsee vaalivoittoon, äänestyslippuja on tilattu selkeästi enemmän demokraateiksi rekisteröityneiden ihmisten koteihin. Viikonloppuun mennessä Joe Bidenia todennäköisesti äänestävät olivat tilanneet peräti 700 000 lippua enemmän kuin republikaaneiksi rekisteröityneet ihmiset.

Vuonna 2016 Donald Trump voitti Floridan 113 000 äänellä, joten presidentille jää paljon kirittävää varsinaiseen vaalipäivään.

Sama kaava on jatkunut myös muissa osavaltioissa, kun esimerkiksi Pohjois-Carolinassa ja Pennsylvaniassa demokraattiäänestäjät ovat tilanneet äänestyslippuja paljon enemmän kuin republikaaneiksi rekisteröityneet.

Demokraattien aktiivisuus ennakkoäänestyksessä oli toki tiedossa, eikä tilatuista vaalilipuista voi päätellä vielä vaalien lopputulosta. Republikaanien puhemies Mike Reed myönsikin Politicolle, että todennäköisesti demokraatit saavat ennakkoääniä paljon enemmän kuin republikaanit.

”Meidän äänestäjämme tulevat äänestämään henkilökohtaisesti.”

Nukkuvat demokraatit aktivoituneet

Ongelmallisinta Trumpin kannalta kuitenkin on, että tilastojen perusteella monet demokraatit, jotka eivät äänestäneet vuonna 2016, ovat nyt tilanneet koteihinsa äänestysliput. Esimerkiksi Pennsylvaniassa jo noin 175 000 demokraattiäänestäjää, jotka eivät äänestäneet ollenkaan vuonna 2016, ovat tilanneet äänestysliput koteihinsa.

Vuonna 2016 Donald Trump voitti Pennsylvanian osavaltion vain hieman yli 40 000 äänen erolla, joten myös Pennsylvaniassa presidentti tarvitsee suuren vyöryn itse vaalipäivänä.

Sama demokraattiäänestäjien heräämisen trendi on näkynyt myös esimerkiksi Michiganissa ja Wisconsinissa, jotka kääntyivät hyvin niukasti Trumpille vuonna 2016. Nämä kaksi osavaltiota ja Pennsylvania ovat jälleen näissä vaaleissa keskipisteessä, eikä tilanne näytä kovinkaan hyvältä presidentin näkökulmasta.

Trump voi hyvin vielä voittaa vaa’ankieliosavaltiot ja presidenttiyden itselleen, mutta tämän skenaarion tueksi ei ole vielä oikein mitään pitkäkestoista ja laajasti mitattua dataa. On täysin mahdollista, että presidentti saa vaalipäivänä suuren äänivyöryn, mutta on vaikea ennustaa sellaista, mille ei ole muuta perustetta kuin ”vahvat fiilikset”.

Presidentti on toki pärjännyt ihan hyvin esimerkiksi mustien ja latinojen parissa, mikä on Trumpin kannaltaan hyvä asia. Hän ei myöskään ole vuotanut ydinkannattajiaan Bidenin leiriin, mikä on myös hyvä asia. Suosio kristilliskonservatiivisten parissa on edelleen vankkaa, mikä on jälleen hyvä asia.

Ongelmana on, että nämä yksittäiset hyvät asiat Trumpin leirissä eivät muodosta vaalivoiton edellyttämää suurempaa kokonaisuutta.

Amerikkalaiset. Polarisoivan Trumpin ydinongelmana on, että valtaosa amerikkalaisista ei halua nykyisen presidentin jatkokautta. Kuva: Damon Higgins

Missään, mitä vaaleissa on toistaiseksi tapahtunut, ei ole ollut mitään yllättävää. Kaikki presidentin kannalta positiiviset uutiset olivat olemassa jo vuosi sitten. Kannatus on toki liikkunut prosenttiyksikön sinne ja tänne koronakriisin aikana, mutta Trumpin suosio on pysynyt koko presidenttikauden ajan hyvin vakaana.

Ja juuri se on jatkohaaveiden esteenä.

Tylsät vaalit

Trump sai vuoden 2016 vaaleissa 46,1 prosenttia äänistä, mikä on todennäköisesti myös tämän vuoden vaaleissa vähimmäistaso, minkä Trump tarvitsee. Kuitenkin pelkästään 46 prosentin äänimäärään päästäkseen Trumpin suosion pitäisi kasvaa useita prosenttiyksiköitä nykyisestä tasosta, mikä on vähintäänkin epävarma skenaario.

Täytyy ottaa huomioon, että presidentin suosio on vaalien jälkeen ollut vain kerran yli 45 prosenttia. Muuten hyväksymisprosentti on huidellut alle 40 ja 43 prosentin välillä.

Koko vaalikevään, -kesän, ja -syksyn ajan Yhdysvallat on ollut valtavassa myllerryksessä. Kohut ja otsikot ovat seuranneet toisiaan, mutta ehdokkaiden kannatus ei ole juurikaan liikahtanut. Kyselyiden mukaan enää vain viitisen prosenttia äänestäjistä pohtii lopullista ehdokastaan, joka liikkuvien äänestäjän datan mukaan on lopulta todennäköisemmin Biden.

Polarisoiva Trump on ampunut kiekon tietyllä tapaa omaan maaliin. Äänestäjäkuntaa kahtia jakava poliitikko on neljän vuoden ajan meuhkannut, päätynyt Yhdysvaltain presidentiksi ja meuhkannut lisää. Samalla kun monet ihmiset ovat tarrautuneet Trumpiin jumalan lähettämänä presidenttinä, on valtaosa amerikkalaisista oppinut karsastamaan Trumpia.

Eikä tilanne ja ihmisten mielipide todennäköisesti muutu enää muutamassa viikossa. Trumpin kampanja on tällä viikolla markkinoinut presidenttiä muun muassa Lähi-Idän rauhalla ja Nobelin rauhanpalkinnon ehdokkuudella, mutta edes tällaisilla otsikoilla ei ollut mitään vaikutusta kannatukseen.

Kuten ei myöskään ole ollut Atlanticin ja Fox Newsin paljastuksilla, joiden mukaan presidentti on vähätellyt amerikkalaisveteraaneja.

Yksinkertaisesti vaaleista on todennäköisemmin tulossa tylsä tapahtuma kuin värikäs kaksinapainen taistelu. Bidenin johto on paljon suurempi kuin Hillary Clintonin neljä vuotta sitten, ensimmäinen vaalidata vaa’ankieliosavaltioista tukee kyselyiden linjaa, eikä Trumpin piilokannatuksesta ole nähty juurikaan todisteita.

Molempien kannatuksen keskiarvo on pysynyt samana, eikä kumpikaan saanut edes puoluekokouksista liiemmin vauhtia kampanjoihinsa.

Median täytyy herätä Bidenin kanssa

Biden tekee toki monta asiaa juuri nyt oikein. Ehdokas on pysytellyt pinnan alla ja antanut Trumpin tehdä myös demokraattien vaalikampanjaa. Hän vierailee paljon keskilännessä toisin kuin Hillary Clinton. Ehdokaspuheessaan Biden ei sanonut ”Trump” kertaakaan.

Demokratian kannalta olisi kuitenkin hyvä asia, jos todennäköisempää presidenttiä grillattaisiin enemmän. Yhdysvalloissa jotkut mediat ovatkin ottaneet kollegansa tähtäimeensä, kun Bidenin annetaan toteuttaa kyttäystaktiikkaansa tällä hetkellä täysimääräisesti.

Biden on esiintynyt median edessä, mutta kysymykset ovat olleet pelkkää hattaraa – jos ottaa huomioon, että vastaajasta on FiveThirtyEightin ennusteen mukaan tulossa 75 prosentin todennäköisyydellä maailman talousmahdin johtaja muutaman viikon päästä.

Monet asiantuntijat ovat sanoneet, että Kiina todennäköisesti toivoo Trumpin voittoa, koska Biden kokoaisi länsimaat jälleen yhteen vastustamaan Kiinan politiikkaa. Voi olla tai voi olla, että ei. Näistä asioista olisi hyvä kuulla Bidenilta.

Kuten esimerkiksi koronakriisin hoidosta, valtionvelasta, EU-tullimaksuista, ilmastonmuutoksesta ja eriarvoisuuden kaventamisesta.

Myös Trump on tapansa mukaisesti valittanut ehdokkaiden epätasapainoisesta kohtelusta. Trumpilla on väitteessä pointti, mutta se jättää huomiotta, että hän on kriisivaltion presidentti.

On väistämätöntä, että istuva presidentti kohtaa aivan erilaista kritiikkiä kuin vastakilpailija. Yleensä istuvat presidentit voittavatkin vaalit juuri sen takia, että asema luo julkisuutta ja kritiikkiä, joiden myötä presidentti saa viestiä kannattajilleen vastaehdokasta paljon enemmän.

Outona vuonna 2020 tilanne on kuitenkin juuri päinvastainen.