Vasemmistoliiton kansanedustajien irtautumista hallituksen rintamasta eduskunnan äänestäessä niin kutsutusta potilasturvallisuuslaista pidetään vakavana tapauksena hallituspuolueissa.

Pääministeripuolue SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi asiaa Uudelle Suomelle eduskunnassa.

”Onhan se ongelma, että asiassa, jossa on hallituksen yhteinen esitys – hallituspuolueiden valiokunnassa yksimielisesti parantama esitys, jonka vasemmistoliiton eduskuntaryhmä on hyväksynyt – näin moni edustaja lähtee omille teilleen. Ei sitä voi olankohtauksella ohittaa.”

Hallituspuolueiden ryhmänjohtajat keskustelivat asiasta lyhyesti tiistaiaamuna. Nyt katseet kohdistuvat Lindtmanin mukaan vasemmistoliittoon, jolta SDP-johtaja odottaa signaalia jatkosta.

”Kyllä vasemmistoliitolla on vakavan itsetutkiskelun paikka edessä. Heidän pitää sisällään käydä se keskustelu, ovatko he sitoutuneita tähän hallitukseen ja ovatko kykeneviä siihen yhteistyöhön, jota hallituspuolueilta ja hallituksessa edellytetään. Sellainen on mahdoton tilanne, että aina kussakin asiassa hallituspuolueiden edustajat ottaisivat erivapauksia”, Lindtman sanoo.

”Varmasti kaikki hallituspuolueet haluavat kuulla, miten vasemmistoliitto tämän syntyneen tilanteen käy läpi.”

Henriksson odottaa seurauksia, Anderssonin mukaan ”pelisäännöt selvät”

Toisen hallituspuolueen RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja Henriksson sanoo Ylelle olevansa pettynyt vasemmistoliiton edustajien ”erittäin, erittäin poikkeukselliseen” toimintaan. Kaikkiaan viisi vasemmistoliiton edustajaa äänesti hallituksen esitystä vastaan, kun sen puolesta äänesti seitsemän puolueen edustajaa. Henriksson arvioi, että äänestyskäyttäytymisellä on seurauksensa.

”Pääministeri on tietysti se, joka ensi kädessä vastaa hallituksen puolesta, että minkälaisiin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdytään.”

Henrikssonin mukaan tilannetta helpottaa kuitenkin se, että vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson, ryhmäpuheenjohtaja Jussi Saramo ja sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen äänestivät hallituksen esityksen puolesta.

Li Andersson kertoo Ylelle, että seuraamukset käydään läpi eduskuntaryhmän sisällä. Hänen mukaansa ”ryhmän kannalta oli olennaista se, että enemmän oli vihreää kuin punaista ja ryhmän enemmistö on sitoutunut hallitusyhteistyön jatkamiseen”.

”On kyllä hyvin tiedossa kaikissa hallituspuolueissa, että mitkä ovat pelisäännöt. Hallituksen esityksiä vastaan ei äänestetä”, Andersson sanoo.

