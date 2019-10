EU:n on mnäärä päättää brexitin jatkoajasta ensi viikolla. Britanniassa riidellään nyt uusista vaaleista.

Poliittisen talouden tutkija Antti Ronkainen pitää varmana, että Britanniassa järjestetään uudet vaalit.

”Iso-Britanniaan on tulossa vaalit, enää on kyse siitä miten. UK:n vaalitapa on brutaali, mutta kaksipuoluejärjestelmä myös rommailee”, hän kommentoi Twitterissä.

Pääministeri Boris Johnson ilmoitti torstaina aikovansa pyytää brittiparlamentilta uusien vaalien järjestämistä joulukuussa. Opposition työväenpuolue ei ole vielä sanonut, miten se äänestää. Puolue on kuitenkin ilmoittanut, ettei uusia vaaleja järjestetä niin kauan kuin sopimuksettoman brexitin mahdollisuus on olemassa.

Päätökseen uusista vaaleista tarvitaan kaksi kolmasosaa kansanedustajista eli oppositiota tarvitaan. Johnson on alustavasti kaavaillut, että vaalit pidettäisiin 12. joulukuuta.

Tänään sunnuntaina liberaalidemokraatit ja Skotlannin kansallispuolue SNP ilmoittivat haluavansa järjestää vaalit 9. joulukuuta. BBC:n mukaan puolueet haluavat evätä Boris Johnsonilta lisäajan brexit-sopimuksen läpiviemiseen.

SNP:n parlamenttiryhmän johtaja Ian Blackford ja liberaalidemokraattien johtaja Jo Swinson toteavat BBC:lle haluavansa Boris Johnsonin pois pääministerin paikalta.

”Boris Johnson on saatava ulos, jotta parlamentin takalukko voidaan avata ja ihmiset saavat uuden mahdollisuuden äänestää brexitistä”, uutta kansanäänestystä kannattavat Blackford ja Swinson sanovat.

He ovat myös lähettäneet Eurooppa-neuvoston puheenjohtajalle Donald Tuskille kirjeen, jossa pyytävät brexitin takarajan lykkäämistä ensi tammikuun loppuun.

Periaatteessa kaikki EU-maat ovat puoltamassa jatkoaikaa, mutta Ranska on varautunut sen pituuden suhteen. Ranskan näkemyksen mukaan liian pitkä jatkoaika poistaa painetta päätöksiin Britanniassa. EU:n on määrä päättää asiasta alkuviikolla, jolloin käynnistettäisiin kirjallinen menettely päätöksen tekemiseksi.

