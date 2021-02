Pääministeri Sanna Marin (sd) on vastannut taiteilijoille, jotka loppuviikon aikana ovat arvostelleet kovin sanoin kulttuurialaan kohdistuvia koronarajoituksia.

Muusikko Paula Vesala nosti asian pöydälle ensimmäisenä. Hän oli mukana työryhmässä, jossa viranomaiset sekä kulttuuri- ja urheilualan edustajat selvittivät keinoja järjestää tapahtumia turvallisesti.

”Hallitus on hoitanut tämän tosi huonosti. Teot on nolla. Heiluttaisin kirvestä Marinin ja Kiurun suuntaan, jos siihen olisi mahdollisuus”, hän sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa.

Vesalan mukaan tapahtuma-Suomen avaamiseen olisi työkalut olemassa ja tiedossa, mutta tahtoa tehdä päätöksiä alan auttamiseksi ei ole.

Näyttelijä Mikko Kivinen esitti lauantaina, että taiteilijat boikotoisivat vaalitilaisuuksia.

”Aina ennen isoja ja tärkeitä vaaleja on puolueilla, ymmärtääkseni pääasiassa vihreillä, vasemmistoliitolla ja sdp:llä tapana pyytää esiintyviä taiteilijoita tukemaan heitä esiintymällä erilaisissa vaalitilaisuuksissa, tukikonserteissa jne. Nyt, kun nämä puolueet ovat hallituksessa he ovat näyttäneet todellisen karvansa: heitä ei kiinnosta tapahtuma- ja kulttuurityöntekijöiden ahdinko pätkän vertaa. Meiltä on kielletty harjoittamasta ammattejamme kyseenalaisten, erittäin epäoikeudenmukaisten ja todennäköisesti myös lainvastaisten päätöksien, kuten muusikkojen liitto hyvässä ulostulossaan toteaa, johdosta. Niinpä ehdotan: kun teitä seuraavan kerran pyydetään esiintymään vaalitilaisuuksissa kieltäytykää kohteliaasti ja kysykää: mitä te teitte meidän hyväksi kun me tarvitsimme apua? Ette mitään, miksi me tukisimme teitä”, hän kirjoittaa Facebookissa.

(Juttu jatkuu upotuksen alla.)

Sanna Marin vastasi alan kritiikkiin lauantaina.

”Tapahtuma- ja kulttuurialan paremmin huomioiva tuki on valmisteilla työ- ja elinkeinoministeriössä Mika Lintilän johdolla. Työtä tehdään yhdessä oikeusministeriön kanssa ja olen keskustellut tilanteesta mm. Tapahtumateollisuuden kanssa. Hallitus on käsitellyt asiaa tammikuussa ja yhteinen tahto asian edistämiseksi on”, pääministeri tviittasi.

Oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen huomauttaa, että tilannetta enää ratkaista rahalla ja tuilla, sillä taiteilijat janoavat jo lavoille ja konserttisaleihin.

“Näyttelijät teattereihin ja valkokankaille. Kohtuuttomat ja yhden alan polvilleen jo pudottaneet koronarajoitustoimet tuleekin nyt vastuullisesti ja koronaturvallisesti purkaa. Mutta totta kai sen lisäksi ala toki tarvitsee myös taloudellista apua”, hän kirjoittaa blogissaan.

Heinonen vetoaa hallitukseen, jotta kulttuurialaa koskevia rajoituksia ryhdyttäisiin purkamaan.

”Ei voi olla sen vaarallisempaa istua turvavälein konserttisalissa kuin on istua joukkoliikenteen bussissa tai metrossa. Ei voi olla raitiovaunua vaarallisempaa istua koronaturvalliseksi tehdyssä elokuvateatterisalissa. Eikä myöskään jääkiekko-ottelussa tai ravintolassa.”

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan on tehtävä skenaariotyötä, jolla voidaan arvioida kesän tapahtumien mahdollisuuksia.

”Katsottava myös esimerkiksi voisiko tapahtumissa olla rokotetodistuksen tai testitodistuksen näyttö pääsyvaatimuksena”, hän pohtii.

Tapahtumateollisuus ry:n tammikuussa julkistaman laskelman mukaan tapahtuma-alan tappiot olivat viime vuonna 1,9 miljardia euroa. Lähes kahtatuhatta yritystä uhkaa laskelman mukaan yritystoiminnan alasajo tai konkurssi jo vuoden 2021 ensimmäisinä kuukausina. Samalla on katoamassa kymmeniätuhansia työpaikkoja.

Elokuva-alaa edustava Suomen Filmikamari sekä yli sata elokuva-alan yritystä ja yhteisöä kirjoittivat perjantaina avoimen kirjeen aluehallintovirastoille. Kirjeen allekirjoittajat pitävät aluehallintovirastojen yleisötilaisuuksien rajoituksia elokuvateattereiden osalta lainvastaisina, sillä ne eivät täytä välttämättömyyden, suhteellisuuden ja tarkkarajaisuuden vaatimusta.

