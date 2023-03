Kokoomukselle kynnyskysymys hallitusyhteistyölle on, että hallituskumppanit sitoutuvat julkisen talouden tasapainottamiseen yhdeksällä miljardilla eurolla seuraavien kahden hallituskauden aikana. Näin kertoi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen Ylen A-studiossa maanantai-iltana.

”On kynnyskysymys: Emme voi mennä hallitukseen sellaisten puolueiden kanssa, jotka eivät sitoudu tämän yhdeksän miljardin tasapainotusurakan tekemiseen kahdessa vaalikaudessa. Se on kynnyskysymys”, Kai Mykkänen sanoi.

Oppositiopuolue kokoomus on kannatuskyselyjen kärjessä kun eduskuntavaaleihin on alle kuukausi aikaa. Gallupeissa ero perussuomalaisiin ja SDP:hen on kuitenkin kaventunut viime aikoina.

A-studiossa Mykkäsen kanssa oli keskustelemassa SDP:stä varapuhemies Antti Rinne, joka on aiemmin urallaan toiminut myös valtiovarainministerinä sinipunahallituksessa. Rinteeltä kysyttiin, sitoutuuko SDP yhdeksän miljardin urakkaan kahdessa vaalikaudessa.

”Olemme sitä mieltä, että yhdeksän miljardia julkisen talouden tasapainottamiseksi pitää löytää tavalla tai toisella seuraavien ehkä noin kymmenen, viidentoista vuoden aikana”, Rinne sanoi.

Toisin sanoen Rinteen vastauksen perusteella SDP ei ole valmis sitoutumaan kahden vaalikauden aikajänteeseen eli kahdeksaan vuoteen.

Pitkä tähtäin. Antti Rinteen mukaan SDP hakee merkittäviä säästöjä suomalaisten terveydentilan parantamisella. Kuva: Elle Nurmi

Rinteen mukaan urakka vaatii sekä lyhyemmän että pidemmän tähtäimen toimenpiteitä. Hän korosti esimerkiksi sairauksien kuten kakkostyypin diabeteksen ennaltaehkäisyä. Näin saataisiin säästettyä isot summat – mutta vaikutusten suhteen pitäisi jaksaa olla kärsivällinen. Kokoomuksen säästötoimia Rinne kritisoi vanhakantaisiksi.

”Tämä oli vakava, varoittava puheenvuoro siinä mielessä, että Antti Rinne sanoi, että kymmenen, viidentoista vuoden kuluessa”, Mykkänen sanoi.

Rinteeltä ei tullut suoraa vastausta siihen, milloin yhdeksän miljardin säästö tulisi täyteen.

”Se saattaa tulla ennemmin tai myöhemmin”, hän sanoi.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toistaa Twitterissä puolueensa kynnyskysymyksen ja vastaa Rinteelle, että ”ennemmin tai myöhemmin” ei riitä.

Päivitys 7.3.2023 kello 8:59: Lisätty Petteri Orpon kannanotto.