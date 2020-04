Hallitus on vahvistanut koronavirustoimia ohjaavaa organisaatiotaan.

Niin sanottua koronaryhmää laajennetaan ja myös valtioneuvoston kanslian (VNK) organisaatiota poikkeusolojen johtamisessa on vahvistettu.

Pääministeri Sanna Marin (sd) kertoi tiedotustilaisuudessa, että organisaation uudelleenorganisointi on tehty, jotta tiedonkulku vahvistuu. Marin tunnusti ongelmat esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokentällä, missä tieto ei ole kulkenut tarpeeksi eri viranomaisten ja toimijoiden välillä. Marinin mukaan erityisesti Helsinki-Vantaan tapaus on ollut esimerkki, jossa olisi pitänyt aiemmin pystyä yhteystyöhön laajemmin.

”Kuten hyvin tiedätte, kaikessa emme ole onnistuneet täydellisesti ja tämän olen aiemminkin kertonut”, Marin sanoi.

Tällaisia tilanteita ei saa enää Marinin mukaan syntyä. Nyt Helsinki-Vantaan tilanteeseen on puututtu ja hallitus kartoittaa muitakin kokonaisuuksia. Marinin mukaan ongelmiin pyritään puuttumaan jo ennen kuin ongelmat kärjistyvät.

Marin huomautti, että varmasti muitakin hankaluuksia tulee vielä eteen.

”Jos vaatimuksena on täydellisyys, emme voi kuin epäonnistua”, Marin sanoi.

Pääministeri kuitenkin vakuutti, että niin hallitus kuin viranhaltijat tekevät parhaansa.

”Siihen tarvitaan myös suomalaisten ihmisten, teidän kaikkien apua.”

Marin kehotti suomalaisia pitämään huolta siitä, että suojellaan omaa terveyttä ja noudatetaan suosituksia, ohjeita ja määräyksiä.

Tällainen on ”nyrkki”

Valtiosihteeri Mikko Koskinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että jo tähän saakka on ollut kansliapäällikkökokouksia, joihin siis on osallistunut valtionhallinnon ylin virkamiesjohto. Lisäksi on ollut COVID19-ryhmä ja valmiuspäällikkökokous.

Tilanteen edetessä on Koskisen mukaan käynyt selväksi, että koordinaatiota täytyy edelleen vahvistaa, joten hallitus päätti maanantaina laajentamisesta ja uudesta organisoinnista VNK:ssa.

Laajennettu ryhmä kostuu nyt kansliapäälliköistä ja mukana ovat myös valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ja yksikön päällikkö Heikki Hovi VNK:sta sekä THL:stä turvallisuusjohtaja Mika Salminen.

Koskinen toimii itse työryhmän puheenjohtajana. Koordinaatioryhmän tehtävänä on viedä toteutukseen hallituksen linjauksia sekä koordinoida ja purkaa siilomaista valmistelua.

Valmiuspäälliköt vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä.

Valtioneuvoston kanslian operaatiokeskus alkaa nyt erityisesti seurata ja havainnoida tehtyjä toimenpiteitä ja keskittyy raportoiman havaituista puutteista. Kyseessä on pysyvä toiminta, joka on nyt valjastettu nimenomaan koronatilanteen seuraamiseen.

Valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen kertoi, että operaatiokeskus valjastetaan tällaiseen työhön siksi, että kyetään muun muassa seuraamaan seurannaisvaikutuksia ja parannetaan tilannekuvaa sekä pystytään ennakoimaan viestinnän tarpeita.

Lisäksi Marin kertoi, että hallitus perustaa työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti suunnitella, miten poikkeusoloista tullaan pois.