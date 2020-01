Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön JUKO haluaa irti kiky-tunneista tai kunnon korvauksen työajan pidennyksestä. JUKO neuvottelee lähes 200 000 akavalaisen julkisen sektorin palkansaajan työehtosopimukset. Puheenjohtaja Olli Luukkainen muistuttaa, että ala on tukenut palkattomilla työtunneilla vientialojen kilpailukykyä.

”Kun kiky-tunnit ovat nyt poistuneet teknologiateollisuudesta, on epäoikeudenmukaista, että julkisrahoitteisten alojen palkansaajia vaaditaan jatkamaan talkootyötä. Julkisen sektorin palkansaajien rankaiseminen kikyn yhteydessä ja tunneista nyt käytävä keskustelu halveeraa julkisen sektorin työntekijöitä kulueränä. Tämä ei ole oikein”, Luukkainen painottaa tiedotteessa.

Luukkainen kommentoi neuvotteluja jo viikonloppuna Uuden Suomen julkaisemassa Jari Korkin ohjelmassa.

JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgrenin mukaan työnantajat ovat hyötyneet kikyäkin enemmän siitä, että työnantajilta siirrettiin miljardien sosiaaliturvamaksut kaikkien palkansaajien maksettaviksi.

”Myös kolme vuotta kestäneet epäoikeudenmukaisesti vain julkista sektoria koskeneet lomarahaleikkaukset ovat kohdelleet erityisen ankarasti julkisaloilla työtään tekeviä”, Löfgren sanoo tiedotteessa.

"Jukolaisten liittojen jäsenet ovat selkeästi ilmoittaneet halustaan päästä eroon kiky-tunneista. Syksyn työmarkkinaneuvotteluissa työnantajat määrittelivät niiden hinnaksi 1,4 prosenttia. Sopimusalasta ja työajan muodosta riippuu nyt, vaadimmeko neuvottelupöydissä tuntien poistoa vai niitä vastaavaa muuta kompensaatiota."

JUKO tavoittelee sopimusneuvotteluissa ostovoimaa tukevia, korkeakoulutusta edellyttävien tehtävien palkkatasoa parantavia ja palkkojen jälkeenjääneisyyttä korjaavia korotuksia. Myös toimialojen sisäiset palkkaepäkohdat on Jukon mukaan korjattava ja tavoitteena on pitkäjänteinen, sopimuskauden yli voimassa oleva palkkaohjelma.

Työehtosopimusneuvottelujen tavoitteiksi JUKO nostaa lisäksi työhön liittyvän matkustusajan muuttamisen työajaksi tai korvaamisen muutoin, uudenlaiset perhevapaat kuten mahdollisuuden saattohoitovapaaseen, asiantuntijatyön johtamisen, työhyvinvoinnin sekä osaamisen ja henkilöstöedustajien aseman kehittämisen.

KT: ”Vaatimukset erityisistä lisäkorotuksista täysin ylimitoitettuja”

KT Kuntatyönantajat sitä vastoin vaativat, että palkankorotukset on mitoitettava kuntien palkanmaksukykyyn. KT:n mukaan sopimusratkaisun on edistettävä työllisyyttä, tuloksellisuutta ja tuottavuutta, mikä on mahdollista vain, jos korotukset ovat maltillisia, sillä kuntatalouden tilanne on historiallisen heikko. Viime aikoina on nähty poikkeuksellisen laajoja yt-neuvottelut kunta-alalla.

KT muistuttaa, että kuntatyönantajien eläkemaksu on neljä prosenttiyksikköä yksityisten työnantajien eläkemaksua korkeampi, mikä merkitsee yksityisiin työnantajiin verrattuna 737 miljoonan euron lisälaskua kuntatyönantajille.

KT:n mukaan teknologiateollisuuden päänavaus tarkoittaisi kunta-alalle sovellettuna laskennallisesti noin 700 miljoonan euron lisäkulua.

”Lisäksi ammattijärjestöjen esittämät vaatimukset erityisistä lisäkorotuksista ovat täysin ylimitoitettuja. Hoitajille haluttu ylimääräinen 1,8 prosentin vuotuinen korotus merkitsee kunnille ja veronmaksajille kymmenessä vuodessa kahdeksan miljardin euron ylimääräistä rasitetta. Koko kunta-alalle levitessään korotus maksaisi 22 miljardia euroa”, KT toteaa tiedotteessaan.

Hoitajat tavoittelevat neuvotteluissa jälleen myös omaa sopimusta, mutta KT torppaa tavoitteen omassa tiedotteessaan. KT:n mukaan palkankorotuksia voi jo nyt kohdentaa paikallisesti ja katsoo, että paikallisille järjestelyerille tarvitaan jatkoa.

KT muistuttaa, että työaika on kunta-alalla lyhyempi kuin muilla aloilla vuositasolla muun muassa pidempien vuosilomien takia. Jos työaikaa lyhennettäisiin, kuntiin ja kuntayhtymiin tarvittaisiin KT:n mukaan yli 5 000 henkilöä lisää ja työvoimapula pahenisi.

”Työmarkkinakeskusjärjestöjen solmimassa kilpailukykysopimuksessa sovittiin pysyvästä työajan pidennyksestä. Kunta-alalla pidennetty työaika on osa voimassa olevia työ- ja virkaehtosopimuksia.”

Julkisten alojen sopimukset umpeutuvat maaliskuun lopussa. Sopimuksia on viisi, joista henkilömäärältään suurin on kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus (KVTES).

Kuntasektorilla JUKO neuvottelee neljä sopimusta: kuntien yleisen sopimuksen sekä opettajien, lääkärien ja tekniikan sopimuksen. KT edustaa kaikkia Manner-Suomen kuntatyönantajia neuvottelupöydässä.

Tilanne työmarkkinoilla on kuumentunut siinä määrin, että Ammattiliitto Pro, Teollisuusliitto ja Paperiliitto ilmoittivat sunnuntaina laajoista työtaisteluista sunnuntaina.