Perussuomalaisille on tärkeää, että hallitus on valmis leikkaamaan runsaasti maan ulkopuolelle menevistä miljardeista, sanoo puheenjohtaja Riikka Purra. Kuva toissa viikolta.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamisesta ja kehitysyhteistyömäärärahoista on löytymässä sopu hallitusneuvotteluissa, kertoo perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Myös hallituksen muodostaja Petteri Orpo arvioi aamulla, että kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista olisi löytymässä ratkaisu viikon alkupuolella. Hänen mukaansa asiaa käsitellään tänään puheenjohtajapöydässä.

Purran mukaan perussuomalaisille on tärkeää, että hallitus, joka sopeuttaa näin paljon ja välttämättä tulee leikkaamaan, on valmis leikkaamaan runsaasti maan ulkopuolelle menevistä miljardeista.

Perussuomalaisten entinen puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi toukokuussa, että perussuomalaiset ajaa kehitysyhteistyövaroihin mahdollisimman suurta leikkausta. Purran mukaan perussuomalaiset on joustanut alkuperäisistä vaatimuksista kuten muutkin. Hänen mukaansa julkisuudessa esillä olleet luvut kehitysyhteistyömäärärahojen leikkauksista eivät ole missään vaiheessa pitäneet paikkaansa.

”Toivottavasti löytyy sellainen, jonka kanssa kaikki voivat elää”, Purra sanoi Säätytalolla aiemmin tänään.

Kunhan kehitysavusta ja talouspöydässä päästään sopuun, muualla ”on aika nopeaa”, Purra arvioi hallitusneuvottelujen näkymiä. Talouspöytä muun muassa etsii ratkaisuja polttoaineen jakeluvelvoitteen kompensoimiseen, Purra kertoo.

Onko jo löytynyt sopu siitä, millä tavalla ansiosidonnaista porrastetaan?

”Ymmärtääkseni sopu on aika lähellä, ellei jo valmis”, Purra vastaa.

Nämä keskeisiä kysymyksiä juuri nyt

Orpon mukaan todella monet pöydät ovat jo pitkällä. Keskeiset kysymykset, joita tällä hetkellä pohditaan, ovat Orpon mukaan talous ja talouden raamit eli säästökohteet, veroratkaisut, työllisyysasiat ja sote, jonka osalta on jo päästy pitkälle ”1,5 miljardin etsinnässä”.

”Nämä ovat ne keskeiset isot kysymykset, joissa korostan, on päästy pitkälle, mutta kyllä se viimeinen tahto täytyy puristaa sieltä vielä. Kaikki on mahdollista sujuvallakin aikataululla, mutta se vaatii sitä nyt, että jokaisella puolueella pitää myös olla joustoa ja kykyä kompromisseihin. Tällaiset neuvottelut tiivistyvät aina siihen, että sitten kun on vielä ne vaikeimmat, sitten vain pitää ratkoa. Sellaista vaihtoehtoa ei ole, etteikö niitä ratkottaisi. Varsinkin, jos todella paljon on valmiina, että sitten se jäisi jotenkin siitä kiinni. Usko on vahva, että tästä maaliin mennään. Tällä viikolla painetaan niin pitkälle kuin pystytään ohjelmaa. Voi olla, että menee ensi viikonlopun yli vielä, mutta sitten voisi olla jo näkymää, että tulisi aidosti valmista”, Orpo sanoi aamulla Säätytalolla.

”Maali häämöttää.”

”Tällä viikolla on pakko mennä pitkälle eteenpäin.”

