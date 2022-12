Suomen valtiolla on mittavia omistuksia useissa Helsingin pörssin yhtiöissä. Esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian (VNK) alaisuudessa omistuksia on 24 miljardin euron edestä, ja valtion sijoitusyhtiöllä Solidiumilla on kahdeksan miljardin sijoitusomaisuus.