Keskustan kansanedustajan Joonas Köntän mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa on siirrytty uuteen aikaan, jossa vanhat ”ulkopoliittiset liturgian menivät kertarytinällä uusiksi”.

”Puolustuspolitiikassa olemme aina olleet varautuneita, mutta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on linjatarkastuksen aika. Vanhat mantrat ja kryptinen kiertely ja kaartelu on korvattava suoremmalla, realistisemmalla puhetavalla. Naamiot on riisuttu”, hän kirjoittaa Twitterissä.

Könttä muistuttaa Suomen maariskistä, eli siitä, miten luottoluokittajat näkevät Suomen ja miten sijoittajat ja yritykset suhtautuvat Suomeen investointiympäristönä.

”Ulko- ja turvallisuuspoliittiset ratkaisumme punnitaan myös maamme rajojen ulkopuolella.”

Könttä kannattaa Suomen jäsenyyttä puolustusliito Natossa.

”Pohjois-Euroopan vakautta ja Suomen turvallisuutta vahvistaisivat edelleen Suomen tiiviimmät puolustusyhteistyösuhteet Norjaan ja Iso-Britanniaan. Näissä kaikissa on edettävä. Nämä huomioitunakin saamme todelliset turvatakuut vain Nato-jäsenyyden kautta”, hän sanoo.