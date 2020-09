Historian tutkijan, vihreiden ehdokkaanakin olleen Oula Silvennoisen mukaan perussuomalaisen Pekka Katajan murhayrityksen tutkinta osoittaa, miten oikeistoekstremismi on lomittunut perussuomalaisten rakenteisiin. Kataja on perussuomalaisten Keski-Suomen piirin vaalipäällikkö ja kansanedustajan avustaja.

Yle kertoi perjantaina, että Katajan murhan yrityksestä vangitut ovat äärioikeistolaisia. Ylen mukaan epäillyistä vanhempi on kuulunut äärioikeistoryhmä Soldiers of Odinin johtajistoon ja hänellä on kontakteja myös uusnatsijärjestö PVL:ään.

Perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos kertoi perjantaina Twitterissä, että toinen Katajan tapauksen epäillyistä erotettu puolueesta ja toisen jäsenhakemus hylätty yhtä monta kertaa kuin hän on sellaisen jättänyt.

”Timo Soinin perussuomalaiset oli oikeistopopulistinen puolue, johon äärioikeisto tuli mukaan tarkoituksenaan ottaa puolue haltuunsa. Jussi Halla-ahon PS on oikeistoradikaali puolue, jonka ekstremistinen ja fasistinen siipi on toistuvasti tuonut esiin maailmankuvaansa”, Oula Silvennoinen kommentoi Twitterissä.

Hän huomauttaa, että perussuomalaisesta puolueesta on erotettu useitakin äärimmäisimmän laidan toimijoita, mutta puolueen elimellistä yhteyttä oikeistoekstremismiin tämä ei ole katkaissut.

“Ei ole ollut tarkoituskaan. PS on pysynyt ekstremistien ainoana realistisena kanavana poliittiseen vaikutusvaltaan. Perussuomalaiset ovat tätä kyytä povellaan vaalineet, ja tulevat vaalimaan yhä, vaikka se puri nyt omia”, Silvennoinen sanoo.

Hän linjaa, että muiden on nyt tehtävä selväksi, onko poliittisella väkivallalla sijaa, ja ektremistejä liehakoivalla puolueella uskottavuutta Suomessa.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä jätti perjantaina kaikkien kansanedustajien allekirjoitettavaksi toimenpidealoitteen, jolla vaaditaan hallitusta ryhtymään toimenpiteisiin Soldiers of Odin -järjestön lakkauttamiseksi. Kansanedustajan mukaan asiassa on vitkuteltu liian pitkään ja perussuomalaisten aktiivin Pekka Katajan tapaus viimeistään osoittaa, että järjestö on väkivaltainen äärijärjestö, jolla ei ole sijaa suomalaisessa yhteiskunnassa.

”Perussuomalaisten Katajan murhayritys osoittaa, millaiseen toimintaan ”Odinin soturit” ovat valmiita. On hyvin hämmentävää, että kun murhayrityksen [epäillyt] tekijät paljastuivat perussuomalaistaustaisiksi, on perussuomalaisten johto ollut asiasta jotakuinkin hiljaa vaikka aluksi tekoa yritettiin voimakkaasti vyöryttää maahanmuuttajien tekemäksi poliittiseksi väkivallaksi. Nyt näyttääkin siltä, että perussuomalaisten sisällä on fasistisiipi, joka saa edelleen huseerata suhteellisen vapaasti. Moni perussuomalaisten kansanedustaja myös antoi tukensa näiden ääriajattelijoiden eduskunnan edessä järjestämälle mielenosoitukselle. Näyttää siltä, että perussuomalaisilla on puolueessa paljon likapyykkiä pestäväksi”, Kärnä kommentoi tiedotteessaan.

Hän toteaa, että tulee olemaan mielenkiintoista nähdä liittyvätkö perussuomalaisten kansanedustajat mukaan aloitteeseen.

”Mielestäni olisi nyt tärkeää lähettää eduskunnasta yhteinen viesti, että emme hyväksy poliittista väkivaltaa tai väkivaltaisia äärijärjestöjä Suomessa. Tämä antaisi hallitukselle ja viranomaisille vahvan mandaatin toimia Soldiers of Odinin kaltaisia järjestöjä vastaan. Pahoin kuitenkin pelkään, että perussuomalaisille tämä ei edelleenkään käy. Puolue on hyötynyt flirttailustaan äärioikeiston kanssa ja se näyttää ajavan kaiken muun edelle. Katsotaan kuinka käy.”

Perussuomalainen-verkkolehden päätoimittaja Matias Turkkila on reagoinut Kärnän tiedotteeseen korostamalla omassa tiedotteessaan, että toinen Katjan murhayrityksen epäillyistä on erotettu perussuomalaisista ja toisen jäsenhakemus puolueeseen on evätty. Turkkilan mukaan Kärnän väite perussuomalaistaustaisista epäillyistä ei näin ollen ole totta.

Solders of Odinin lakkauttamista ovat viiknoloppuna vaatineet myös keskustan Joonas Könttä ja sdp:n Matias Mäkynen.

Päivitetty klo 13.10: Lisätty Matias Turkkilan kommentti.

Lue lisää: