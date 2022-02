UPIn tutkijoiden mukaan Venäjä on Vladimir Putinin kolmannen kauden myötä maa on painottanut politiikassaan geopolitiikkaa ja avoimen uhmakasta suhtautumista länteen.

Muutos Venäjällä. UPIn tutkijoiden mukaan Venäjä on Vladimir Putinin kolmannen kauden myötä maa on painottanut politiikassaan geopolitiikkaa ja avoimen uhmakasta suhtautumista länteen.

Muutos Venäjällä. UPIn tutkijoiden mukaan Venäjä on Vladimir Putinin kolmannen kauden myötä maa on painottanut politiikassaan geopolitiikkaa ja avoimen uhmakasta suhtautumista länteen.

Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija Sinikukka Saari ja tutkija Jyrki Lavikainen arvioivat tuoreessa raportissaan Venäjän suhdetta Suomeen ja Ruotsiin. Heidän mukaansa on havaittavissa kasvavissa määrin merkkejä siitä, että Venäjän näkemyksen mukaan ”hyvän naapurin” tulisi pidättäytyä laajamittaisesta turvallisuusyhteistyöstä ja harjoittelusta puolustusliitto Naton ja Yhdysvaltain kanssa.

“Suomi ja Ruotsi eivät kuitenkaan voi täysin välttää jännitteitä Venäjän kanssa vain pysyttelemällä liittouman ulkopuolella”, Saari ja Lavikainen toteavat.

UPIn tutkijoiden Venäjän ja Pohjoismaiden suhde on aina heijastellut Venäjän laajempaa ulkopoliittista suuntaa.

”Presidentti Vladimir Putinin kolmannen kauden myötä maa on painottanut politiikassaan geopolitiikkaa ja avoimen uhmakasta suhtautumista länteen”, he huomauttavat.

Myös Pohjoismaat ovat Saaren ja Lavikaisen mukaan asettuneet osaksi geopoliittista kilpailua vuodesta 2012 lähtien Putinin kolmannen kauden myötä.

“Pienten valtioiden mahdollisuudet turvallisuuspoliittiselle taktikoinnille ovat vähentyneet. Venäjän näkökulmasta ”hyvien naapuruussuhteiden” ylläpitäminen on ensisijaisesti pienten valtioiden velvollisuus. Niiden olisi säännöllisesti neuvoteltava omasta itsemääräämisoikeudestaan Venäjän ja muiden suurvaltioiden kanssa.”

Tutkijat nostavat esimerkiksi Nato-maa Norjan ja muistuttavat. että ennen vuotta 2014 Norja mainittiin usein yhtenä Venäjän ”hyvistä naapureista”. Nyt Venäjä kuitenkin säännöllisesti moittii maata ”tyynnyttelyn ja pidäkkeen” politiikastaan.

”Pohjoismaisesta näkökulmasta suhteita Venäjään on käsiteltävä silkkihansikkain. Muiden EU-maiden liityttyä Natoon yksi toisensa jälkeen Suomen ja Ruotsin liittoutumattomuus on kasvattanut Venäjän silmissä strategista merkitystään. Liikkumavara on vähentynyt huomattavasti kaikissa Pohjoismaissa. Oman kansallisen turvallisuuden huomiotta jättäminen ei kuitenkaan voi olla laillisen ja oikeudenmukaisen 'hyvän naapuruuden' kriteeri", Saari ja Lavikainen kirjoittavat.

He nostavat esiin myös tasavallan presidentin Sauli Niinistön aloitteen niin sanotun ”Helsingin hengen” elvyttämisestä. Niinistö on viitannut aloitteellaan siihen, että vuonna 2025 tulee kuluneeksi 50 vuotta Helsingissä järjestetystä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssista (Etyk). Tuolloin laadittiin Helsingin päätösasiakirja, jota on pidetty merkittävänä vaiheena kylmän sodan liennyttämisessä.

”Meidän pitäisi elvyttää Helsingin perintö, sekä sen päätösasiakirja että henki, jotta voimme vastata yhdessä seuraavan puolen vuosisadan haasteisiin”, hän kirjoitti Foreign Policy -julkaisussa heinäkuussa.

LUE TARKEMMIN:

Vladimir Putin ilmaisi tukensa Niinistön ajatuksille joulukuussa. Saari ja Lavikainen kuitenkin varoittavat, että Venäjän presidentti saattaa pyrkiä hyödyntämään aloitetta oman agendansa edistämiseen.

”Putin voisi käyttää tätä oman turvatakuuehdotuksensa ajamiseen, mikä ei todellakaan ole alkuperäisen aloitteen tarkoitus. ”

LISÄÄ AIHEESTA: