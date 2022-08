Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen arvioi, että Venäjän tavoite Ukrainassa on koko Donbassin alueen valtaaminen. Tämä näyttäisi olevan sotilaallisesti Venäjän lyhyen aikavälin tavoite, Kivinen totesi Luumäellä järjestetyssä Kotkaniemi-foorumissa.

Donbass jakautuu Luhanskin ja Donetskin alueisiin. Luhanskin alue on jo Venäjän hallussa, mutta Donetskin alue ei.

”Tällä hetkellä näyttää siltä, että Venäjä ei ole tinkimässä päämärästään estää Ukrainan integroituminen länteen sekä mikäli mahdollista, Venäjä pyrkii liittämään osan Ukrainasta Venäjään”, Kivinen sanoi puheenvuorossaan tänään.

Lisäksi Venäjän tavoitteena on maayhteyden ylläpitäminen Krimiltä Itä-Ukrainaan, Kivinen arvioi.

Venäjä on jatkanut ja osin lisännyt iskujaan Ukrainan sotilas- ja siviilikohteisiin. Silti Venäjän eteneminen idässä on ollut Kivisen mukaan hidasta ja tappiot ovat kasvaneet merkittäviksi. Vaikka Venäjä on tehnyt täydennyksiä, joukkojen kuluminen vaikeuttaa kenraalin mukaan operaation jatkomahdollisuuksia.

”Ukraina on todellakin onnistunut puolustustaistelussaan”, Kivinen kehuu.

Viime viikkoina Ukraina on onnistunut tekemään vastahyökkäyksiä erityisesti Venäjän logistiikkajärjestelmään, mutta myös Ukraina on kärsinyt tappioita, hän sanoo.

Tältä näyttää ”juuri nyt”

Arviot Ukrainan sodan kulusta ovat karkeita, Kivinen huomauttaa. ”Juuri nyt näyttää siltä”, että kummallakaan osapuolella ei ole rahkeita nopeaan sodan kulkua kääntävään menestykseen, hän arvioi. Sodan pitkittyessä lännen Ukrainalle antama tuki on Kivisen mukaan ratkaisevaa.

Sodan eskaloituminen Ukrainan ulkopuolelle ei näytä todennäköiseltä, mutta sitä ei voi kokonaan poissulkea, hän katsoo.

Venäjän hyökkäys on tiivistänyt lännen yhtenäisyyttä, jota tullaan koettelemaan, kun pitkittyvän sodan seurannaisvaikutukset alkavat näkyä ihmisten arjessa, päällimmäisenä energiakriisi, Kivinen sanoo.

Venäjän kehitykseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, mutta Venäjällä on Kivisen mukaan merkittävää kriisinsietokykyä. Hän huomauttaa, että länsimaisen ajattelulogiikan pohjalta tehdyt oletukset Venäjästä eivät yleensä ”satu kohdalleen”.

Muuttunut tilanne vaikuttaa Kivisen mukaan myös globaaliin maailmanjärjestykseen ja kiihdyttää muutosta, joka oli käynnissä jo Kiinan vahvistumisen myötä. Hän muistuttaa, että Venäjä ja Kiina ovat vahvistaneet keskinäistä yhteistyötään ja suhde Venäjään on Kiinalle arvokas Yhdysvaltoja vastaan.

