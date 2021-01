Kuva: Outi Järvinen

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin kohtelun kommentoinnista kehkeytyi sittenkin poliittinen kohu.

Oppositiopuolue perussuomalaiset ihmetteli tuoreeltaan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajan Mika Niikon suulla A-studiossa sitä, että pääministeri Sanna Marin (sd) vaati Suomen johdosta ensimmäisenä Navalnyin vapauttamista Twitterissä, ennen tasavallan presidentti Sauli Niinistöä. Perussuomalaisten kritiikki ei kuitenkaan saanut heti vastakaikua, vaan varsinainen kohu ryöpsähti vasta torstaina.

Alulle sen laittoi tasavallan presidentti, joka kertoi Uuden Suomen asiaa kysyttyä, ettei Navalnyi-kannanotosta käyty etukäteiskeskustelua ulkopoliittisessa johdossa. Niinistö viittasi myös perustuslakiin, jossa säädetään ulkopolitiikan johtamisesta. Tasavallan presidentti johtaa ulkopolitiikkaa yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa, kun taas EU-asiat kuuluvat pääministerin tontille.

Nyt, kun kohu sitten ryöpsähti suurta kansansuosiota nauttivan presidentin alulle töytäisemänä, roolia keskustelussa ovat ottaneet oppositiopuolue kokoomus ja hallituspuolue keskusta. Kansanedustajat Mikko Savola ja Jouni Ovaska kommentoivat Ilta-Sanomille kriittiseen sävyyn sitä, toimiiko pääministerin ja tasavallan presidentin yhteydenpito tarpeeksi hyvin. Puheenjohtaja Annika Saarikkokin äityi varoittamaan eritahtisuudesta, vaikka maltillisesti kommentoikin.

Mutta se ei vielä riittänyt keskustalle. Perjantaina kantaa otti puolueen varapuheenjohtaja Petri Honkonen, joka lähetti medialle aiheesta erikseen tiedotteen.

”Navalnyi-sekaannus laittaa kysymään, kannattaisiko meidän johto- ja vastuupaikoilla olevien pistää Twitterit ainakin hetkellisesti kiinni ja hakeutua useammin saman pöydän ääreen keskustelemaan”, Honkonen sanoo tiedotteessaan.

Näin hän heittää vettä myllyyn kritiikille, jota pääministeri Marinille on tullut ennenkin. Varsinkin yöllinen Twitter-miekkailu THL:n pääjohtajan Markku Tervahaudan kanssa lokakuussa 2020 ei ollut pääministerille kunniaksi. Silloinkin tuli piikkiä Saarikolta.

Huomiota herätti myös Marinin Twitter-väittely kokoomusjohtaja Petteri Orpon kanssa toukokuussa viime vuonna.

Nyt kyse ei ollut poliittisesta kinaamisesta. Pääministerin kanta Navalnyin vapauttamisesta oli linjassa Euroopan unionin yhteiskannanoton kanssa. Marin kertoi torstaina medialle luulleensa, että hänen esikuntansa oli käynyt keskustelun asiasta tasavallan presidentin kanslian kanssa.

Taannoin Ilta-Sanomien kuntavaalitentissä Marin sanoi saaneensa kritiikkiä siitä, että sanoo asioita liian suoraan ja kovasanaisesti ja huomioineensa tämän kritiikin.

Mielenkiintoista on, millaisella voimalla keskusta rientää kritisoimaan Marinia. Sanamuodot ovat maltillisia, mutta piikki osuu kipeästi maaginen sanan, Twitterin, takia. Twitter kytkeytyy sekä Marinin aiempiin, kritiikkiä herättäneisiin kannanottoihinsa sekä toisaalta vilkkaana vellovaan keskusteluun sosiaalisesta mediasta ja politiikan puheesta, unohtamatta Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin ja Twitterin suhdetta.

Navalnyi-tapauksessa pääministerille sattui virhe. Sen symbolinen painoarvo on suuri, sillä kyse on Suomen ulkopolitiikan johtamisesta ja Venäjästä. Ei sovi unohtaa sitäkään, että Niinistöllä on ollut suuri rooli Navalnyin tapauksen aiemmissa käänteissä. Tämän vuoksi keskustelua olisi voinut käydä myös suoraan Niinistön kanssa, vaikka tasavallan presidentin kanslia oli tietoinen EU-keskusteluista.

Entinen ulkoministeri Timo Soini arvioi perjantaina Ykkösaamussa, että tällaisiin pääministerin ”stipluihin” aletaan entistä enemmän kiinnittää huomiota.

Niinpä. Mutta keskustelu tästä stiplusta paisui jo sellaisiin mittoihin, että tasavallan presidentti katsoo parhaaksi puuttua (uudelleen) asiaan.

”Eiköhän jo anneta tämän suuren tviittikeskustelun (Navalnyi) olla. Suomen ulkopolitiikan linja on ennallaan”, Niinistö tviittaa.

Eikö Niinistö tajunnut, millainen kuohunta hänen näpäytyksestään syntyisi?

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.