Vihreiden puheenjohtajan Maria Ohisalon sijaiseksi nouseva kansanedustaja Iiris Suomela puhui vihreiden puoluevaltuuskunnassa voimakkaasti vahvemman Euroopan unionin puolesta.

Suomela nosti Britannian varoittavaksi esimerkiksi siitä, miten käy, jos EU-vastaisuudella ”flirttaillaan”.

”Olen kasvanut aikuiseksi maassa, jossa politiikka on oikeasti epäonnistunut. Perheeni muutti Britanniaan juuri kun sen maan politiikkaa alkoi finanssikriisin jälkeen mennä alamäkeen. Sinä aikana tajusi, että finanssikriisi ja sen mukanaan tuomat leikkaukset on jättänyt syvät jäljet. Erityisen syväksi epäluottamus meni, kun brittipoliitikot alkoivat syyttää tästä kaikesta EU:ta ja vielä tämän päälle maahanmuuttajia. Se tuntui aivan käsittämättömältä”, hän kuvailee.

Suomela kuvaili karuin sanoin Britannian brexit-politiikan seurauksia.

”Nythän me nähdään, miten siinä kävi. Tällä viikolla on uutisoitu, miten Britanniasta loppuvat vihannekset, kaasu, bensa, sieltä loppuu jopa kalja. On ihmisiä, jotka ovat valmiit luovuttamaan tämän kaiken, jotta EU:sta erotaan. Britit kärsivät siis parhaillaan sota-aikaa muistuttavasta puutteesta, joka johtuu vain ja ainoastaan vastuuttomasta politiikasta. Halu erota EU:sta on asetettu kaiken muun edelle.

Toivon, että tämä voidaan nähdä varoittavana esimerkkinä, miten voi käydä, jos lähdetään flirttailemaan EU-vastaisuudella. Selvää on, ettei tällaiseen suuntaan pidä mennä.”

Suomela korostaa, että EU:n puutteet korjataan parhaiten olemalla mukana, ei kääntymällä nurkkakuntaiseksi.

”Siksi on hienoa, että olemme aikaistamassa pankkiunionia tiivistävän EU-alueen yhteisen varautumisjärjestelyn käyttöönottoa. Näin torjutaan pankkikriisejä, vahvistetaan sijoittajavastuun toteutumista sekä puretaan valtion ja pankkien välistä kohtalonyhteyttä.”

Suomela on Ohisalon linjoilla velkakurisääntöjen suhteen. Hän kertoi kannattavansa tunnetun taloustieteilijän, Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n entisen pääekonomistin Olivier Blanchardin ajatusta siitä, että tulevaisuudessa velkaantumista mitattaisiin numeeristen sääntöjen sijaan standardeilla.

”Tässä on mielestäni syytä kuunnella ekonomisteja sen sijaan että sanotaan kaikelle ei. Meidän on toimittava toisin kuin se brexitin valinnut puolikas Britanniassa.”

