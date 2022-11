”Kyllä seuraavan hallituskauden tavoite on saada julkinen talous tasapainoon.”

Näin sanoi pääministeripuolue SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen Ylen Politiikkaradiossa tiistaina. Keskustelun aiheena oli se, millainen velanotto käy jatkossa SDP:lle ja kokoomukselle.

Ensi vuonna valtion velka kasvaa arviolta kahdeksan miljardia euroa. Valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä on esittänyt vakavan huolensa velkaantumisesta. Hän arvioi taannoin Ylen A-studiossa, että tulevilla hallituskausilla menoja ja tuloja on tasapainotettava noin 10 miljardin euron edestä, jotta valtion budjetin tulot ja menot saataisiin tasapainoon.

Se tarkoittaisi noin miljardin euron sopeutusta vuosittain, kun Niemelän mukaan määrän voisi jakaa esimerkiksi kahdelle vaalikaudelle eli kahdeksalle vuodelle.

SDP:n Mäkysellä kaksi keinoa

Julkisen talouden tasapaino edellyttäisi Mäkysen mukaan kahta asiaa: korkeaa työllisyysastetta sekä kahden prosentin talouskasvua tulevina vuosina. Tosin tällä hetkellä talouskasvuennuste ei povaa kahden prosentin kasvua.

”Seuraavina vuosina ratkaisee se, miten pitkä tai millainen taantuma ensi vuonna tulee, minkälaista suhdannepolitiikkaa joudutaan tekemään”, Mäkynen totesi.

”Tässähän tuli skuuppi, jos Mäkynen on sitä mieltä, että ensi kaudella pitää saada julkinen talous tasapainoon”, sanoi oppositiopuolue kokoomuksen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Elina Valtonen.

”Kyllä siihen täytyy pyrkiä”, Mäkynen vastasi.

Twitterissä Valtonen kirjoittaa, että jos SDP aikoo kiriä alijäämän umpeen neljässä vuodessa, ”tarkoittaa se 10 miljardin sopeutusurakkaa”.

Valtonen myös ihmetteli sitä, että SDP ”ajaa pysyvää kahden prosentin talouskasvua, ihan kuin me voitaisiin tämä päättää”.

”Ei sitä voida päättää, mutta sen eteen voidaan toimia”, vastasi Mäkynen.

Mäkynen: Työllisyysaste 80 prosenttiin

Valtonen tivasi Mäkyseltä Politiikkaradiossa, mistä SDP leikkaisi. Mäkysen vastaus oli, että tulevien vuosien suhdanteet määrittävät sen, mitä talouden tasapainoon saaminen vaatii.

Talous. SDP ”ajaa pysyvää kahden prosentin talouskasvua, ihan kuin me voitaisiin tämä päättää”, kokoomuksen Elina Valtonen ihmetteli. Kysyttäessä leikkaustarpeista Valtonen viittasi kokoomuksen esityksiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta. Kuva: Elle Nurmi

”Puhumme rakenteellisesta alijäämästä, joka on riippumaton siitä, mikä suhdanne on. Miten kurotte sen pois?”, Valtonen vastasi.

”Rakenteellinen alijäämä pitää kuroa umpeen ensisijaisesti työllisyysastetta nostamalla. Meidän tavoite on nostaa Suomen työllisyysaste 80 prosenttiin. Siihen ensisijainen keino on koulutusasteen nostaminen. Suomi on tällä hetkellä OECD-maiden keskiarvon alapuolella”, Mäkynen sanoi.

”Puhumme seuraavasta neljästä vuodesta. Ei ehdi vaikuttaa”, vastasi Valtonen.

Mäkysen mielestä koulutusastetta ehditään neljässä vuodessa parantaa ja parantaa ihmisten pääsyä koulutukseen työuran aikana. Hän viittasi kohtaanto-ongelmaan eli siihen, että koulutus ja työpaikat eivät kohtaa.

Entä leikkaukset?

Mäkynen ei ottanut kantaa siihen, kuinka paljon pitäisi jatkossa tehdä leikkauksia. Hän viittasi siihen, että SDP on lähiaikoina julkaisemassa oman talouspoliittisen linjauksensa.

Mäkynen taas tivasi Valtoselta, mistä kokoomus leikkaisi. Valtonen viittasi kokoomuksen vaihtoehtobudjetteihin, joita on julkaistu vuosittain.

”Missään nimessä ei leikata koulutuksesta”, Valtonen sanoi.

Lopulta hän viittasi kokoomuksen esityksiin ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistamisesta.

VM:n virkamiehet ehdottivat hiljattain, että velkakestävyyttä turvaavat tavoitteet ja sen edellyttämät toimet menoleikkauksineen lyötäisiin kiinni hallitusohjelmassa, josta pidettäisiin kiinni suhdanteista riippumatta. Hallitusohjelman hankkeita ”tulee myös voida jättää tekemättä, mikäli ne eivät mahdu kehykseen”, työryhmä esittää.

