”Tarkastusvaliokunnalla on perustuslaillinen oikeus saada tietoa jopa salaisista asioista ja ne asiat on virastossa valmisteltava ripeästi. Ja jos me kysymme tietoa kirjallisesti, se on toimitettava sinne kirjallisesti. Näin ei ensimmäisellä kerralla tapahtunut”, sanoo Pauli Kiuru.

VTV-skandaali. ”Tarkastusvaliokunnalla on perustuslaillinen oikeus saada tietoa jopa salaisista asioista ja ne asiat on virastossa valmisteltava ripeästi. Ja jos me kysymme tietoa kirjallisesti, se on toimitettava sinne kirjallisesti. Näin ei ensimmäisellä kerralla tapahtunut”, sanoo Pauli Kiuru.

VTV-skandaali. ”Tarkastusvaliokunnalla on perustuslaillinen oikeus saada tietoa jopa salaisista asioista ja ne asiat on virastossa valmisteltava ripeästi. Ja jos me kysymme tietoa kirjallisesti, se on toimitettava sinne kirjallisesti. Näin ei ensimmäisellä kerralla tapahtunut”, sanoo Pauli Kiuru.

Kokoomuslainen eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen Pauli Kiuru tulkitsee, että VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari ei aio erota. Kiuru sanoi MTV:n Uutisaamussa, että Yli-Viikarin tuore blogikirjoitus on viite tästä.

”Eduskunnan puhemies on niin vahvasti sanonut, että olisin olettanut, että hän eroaa itse. Mutta ei sitä tule tekemään. Yli-Viikari on juuri julkaissut oman blogin, ja se on kyllä vahva viesti siitä, että se viedään loppuun asti tämä asia. Hän ei eroa”, Kiuru sanoi MTV:llä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta työstää parhaillaan mietintöä, jonka arvioidaan valmistuvan ensi viikolla. Kiurun mukaan valiokunta pyrkii yksimielisyyteen, mutta Kiuru on valmis vaikka itse varmistamaan sen, että eduskunnan täysistunto äänestää Yli-Viikarin luottamuksesta.

Kiuru kertoi jo aiemmin voivansa tarvittaessa tehdä valiokunnan mietintöön vastalauseen, jonka kautta asia viimeistään päätyy äänestykseen.

Yli-Viikari on ollut tarkastusvaliokunnan kuultavana. Kiuru kertoi MTV:llä olleensa tuohtunut tuon kuulemisen jälkeen.

VTV-kohu Tytti Yli-Viikari ja hänen kollegansa saivat eduskunnan oikeusasiamieheltä huomautuksen virkajärjestelystä, jossa virkamies sai palkkaa ilman työvelvoitetta. Ylen selvityksessä ilmeni, että Yli-Viikarin matkalaskut olivat poikkeuksellisen suuret. Ilta-Sanomat kävi läpi muita tositteita ja huomasi niissä epäselvyyksiä. Aamulehti kertoi Yli-Viikarin tuhansien eurojen kauneudenhoitolaskuista viraston piikkiin. Eduskunnan tarkastusvaliokunta otti Yli-Viikarin toimet käsittelyynsä. Tarkastusvaliokunta antaa mietintönsä huhtikuussa. Asiasta on meneillään myös rikostutkinta. Eduskunnan puhemiehistö päätti esittää Yli-Viikarin vapauttamista virkatoimista tutkinnan ajaksi. Asiaa käsittelee tiistaina eduskunnan kansliatoimikunta. Eduskunta äänestää Yli-Viikarin mahdollisuuksista jatkaa tehtävässään, ellei hän eroa itse sitä ennen.

”Tarkastusvaliokunnalla on perustuslaillinen oikeus saada tietoa jopa salaisista asioista ja ne asiat on virastossa valmisteltava ripeästi. Ja jos me kysymme tietoa kirjallisesti, se on toimitettava sinne kirjallisesti. Näin ei ensimmäisellä kerralla tapahtunut.”

Kiurun mukaan vastaukset saatiin aluksi vain suullisesti. Hän epäilee tarkoituksena olleen kiertää se, että valiokunnan mietinnön yhteydessä asiakirjat tulevat julkisiksi.

Yli-Viikarin asia on huomenna torstaina eduskunnan kansliatoimikunnan käsittelyssä.

”Kansliatoimikunta voi erottaa virasta määräajaksi. Mutta se on vain määräajaksi”, Kiuru sanoi.

LUE MYÖS: