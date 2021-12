Suomessa todettiin 6.12.–12.12. eli viikolla 49 yli 10 500 uutta koronavirustapausta. Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoivat asiasta torstaisessa koronakatsauksessaan.

Tartuntojen 14 vuorokauden ilmaantuvuus on edelleen noussut ja oli viikon 49 lopussa 360 sataatuhatta asukasta kohden. Edellisten kahden viikon (15.–28.11.) ilmaantuvuus oli 279 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Todettujen tartuntojen määrä on noussut viikoittain. Marraskuun alkupuolella oltiin vielä alle 6 000 tartunnassa. Marras-joulukuun vaihteessa viikolla 48 todettiin noin 9 500 tartuntaa.

Suomessa on 15.12. mennessä todettu yhteensä 34 varmistettua omikron-löydöstä.

Sunnuntaina 12.12. erikoissairaanhoidossa oli yhteensä 171 potilasta, joista 119 oli hoidossa vuodeosastoilla ja 52 teho-osastoilla.

Viime viikolla annettiin 14 600 ensimmäistä, 24 000 toista ja 146 000 kolmatta rokoteannosta. 12 vuotta täyttäneitä rokottamattomia on noin 613 000.

Keskiviikkoon 15.12. mennessä Suomessa 12 vuotta täyttäneistä ja sitä vanhemmista 87,4 prosenttia on saanut vähintään ensimmäisen rokoteannoksen, 82,9 prosenttia on saanut vähintään kaksi rokoteannosta ja 11,5 prosenttia on saanut kolme rokoteannosta.

Noin 565 000 rokotettu kolmesti

Ylilääkäri Otto Helve THL:stä mainitsi, että koronarokotusten kanssa samaan aikaan käynnissä ovat influenssarokotukset. Myös niihin on tarvittu rokottajia.

Kolmansia koronarokoteannoksia on Helven mukaan tähän mennessä annettu noin 565 000.

"Yli puoli vuotta sitten toisen rokoteannoksen saaneita on 750 000, eli heistä 75 prosenttia on rokotettu kolmannella annoksella."

Viikolla 49 testejä tehtiin yli 145 700. Testatuista näytteistä oli positiivisia 7,2 prosenttia.

Kahden viikon aikana (1. –15.12.) uusia kuolemia on raportoitu yhteensä 98, joista 76 raportoitiin yli 70-vuotiailla.

Suomessa on enää neljä aluetta, joilla leviämisalueiden tunnusmerkit eivät täyty: Itä-Savon, Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirit.

Ylilääkäri Helve esitteli katsauksessa myös marraskuun lukuja koronan vuoksi sairaalaan joutuneista iän, rokotussuojan ja sairauksien osalta.

Helven mukaan erikoissairaanhoito on kuormittunut, mutta kuormitus ei ole kasvanut samaan tahtiin kuin uusien tartuntojen määrä.

Täyden rokotussuojan saaneissa sairaalahoitoon joutuneissa on eniten erittäin altistavaa sairautta sairastavia yli 60-vuotiaita.

Vailla rokotesuojaa olevista eli täysin rokottamattomista tai alle 21 päivää sitten yhden annoksen saaneista puolestaan eniten sairaalahoitoon joutuvat perusterveet 30–59-vuotiaat.

THL: Muistakaa tavalliset varotoimet

Suositusten mukaan 5–11-vuotiaiden riskiryhmäläisten rokotukset on tarkoitus aloittaa pian. Helven mukaan alle 12-vuotiaiden tapausmäärät ovat viime viikkoina olleet kasvussa, mutta kun luvut suhteuttaa koko väestöön, osuus on varsin tasainen.

”Testausta kohdennetaan eri tavalla. Esimerkiksi Helsingin alueella 7–11-vuotiaita testataan muita ikäryhmiä enemmän. Kun testataan paljon, tartuntojakin löytyy.”

Joulun juhlissa on tärkeää noudattaa varotoimia ja miettiä, millaisia riskejä haluaa ottaa. Helve antaa myös lahjavinkin.

”Jos joululahja on vielä miettimättä, rokotus on lahja sekä itselle, että läheisille.”

Eri ikäryhmissä ja rokotusstatuksen mukaan koronan ilmaantuvuus on selvästi korkeampi rokottamattomilla.

Tilaisuudessa THL:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki muistutti, että kaikkien tulisi noudattaa arkielämässä huolellisuutta ja tuttuja keinoja, kuten maskinkäyttöä ja turvavälejä.

Tartuntoja on paljon, osa niistä lieväoireisia tai jopa oireettomia. Voipio-Pulkin mukaan hyvä uutinen on, että täysi rokotussuoja tarjoaa edelleen hyvän suojan vakavaa koronatautia vastaan.

Johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra THL:stä kertoi viimeisimpiä tietoja omikronmuunnoksesta. Muunnos voidaan todeta niin sanotulla SGTF-PCR-testillä.

Savolainen-Kopran mukaan tällä hetkellä varsin selkeä näkemys on, että omikron leviää deltamuunnosta helpommin. Tehollinen tartuttavuus eli R-luku on 3–4, kun se deltalla on noin 1.

Tämän hetken tietojen mukaan kahdesti rokotetuilla suoja on alentunut, mutta kolmesti rokotetuilla suoja omikronia vastaan on parempi.

