Yhdysvalloissa terveysviranomainen CDC ilmoitti torstaina uudesta askeleesta kohti normaalimpia oloja. Täyden koronarokotesuojan saaneiden ei enää tarvitse käyttää kasvomaskia aina edes sisätiloissa asioidessaan tai suurissa ihmisjoukoissa.

Myös turvaetäisyyksien pitäminen ei heille ole enää niin välttämätöntä, CDC tiedotti.

Täysin rokotetuiksi katsotaan henkilöt, joiden toisen koronarokotteen saamisesta on yli kaksi viikkoa. Johnson & Johnsonin koronarokotteen kohdalla ehto täytyy kaksi viikkoa ensimmäisen ja ainoan rokotusannoksen saamisen jälkeen.

Turvatoimien keventämisellä pyritään innostamaan vastahankaisia amerikkalaisia ottamaan koronarokotuksensa. Kansalaisilta on tullut CDC:lle yhä enemmän kritiikkiä siitä, että koronarokotteiden ottaminen ei ole tuonut mukaan vapauksia. Muutoksella on Yhdysvalloissa suuri symbolinen ja käytännöllinen merkitys, Washington Post kirjoittaa.

”Olemme kaikki kaivanneet tätä hetkeä, jolloin saamme takaisin hiukan normaaliuden tuntua”, CDC:n johtaja Rochelle Walensky sanoi lehden mukaan.

Päätöksen taustalle hän listaa koronatartuntojen pitkän laskevan trendin, tieteellisen datan rokotteiden toimivuudesta tosielämässä ja viruksen leviämistavoista saadun ymmärryksen.

Täysin rokotettujen vapaus varotoimista ei koske Yhdysvalloissa lentokoneita, busseja, junia tai muuta julkista liikennettä tai terveydenhuollon tiloja. Vapautta saattaa myös rajoittaa paikallinen tai osavaltiokohtainen määräys.

Yrityksillä on edelleen oikeus vaatia asiakkaitaan ja työntekijöitään käyttämään esimerkiksi kasvomaskia, vaikka nämä olisivat saaneet rokotteet. Näin varsinkin, koska osa työntekijöistä ei ole vielä rokotettuja tai ei ota rokotetta.

Walensky kehotti riskiryhmiin kuuluvia neuvottelemaan lääkärinsä kanssa ennen kuin luopuvat maskin käytöstä. Rokottamattomien tai vasta ensimmäisen rokotteen saaneiden on edelleen suojauduttava.

Uusi käänne on herättänyt vastustusta osassa yrityksistä ja työntekijäryhmistä. Yritysten on vaikea suojata työntekijöitään ja asiakkaitaan tilanteessa, jossa ei ole yhtenäistä toimintatapaa. Tästä on valittanut esimerkiksi 1,3 miljoonaa kaupan alalla työskentelevää edustava ammattiyhdistys.

Kaupoissa on muodostunut turvallisuusongelmaksi asiakasryhmä, joka ei suostu ottamaan rokotetta eikä käyttämään maskia. Täysin rokotettujen maksivapaus ei ainakaan helpota tilannetta.

Eräs terveyslainsäädännön asiantuntija sanoo, että CDC on siirtynyt ylivarovaisuudesta suoraan piittaamattomuuteen.

”Tiede ei tue tätä järjetöntä käsitystä, että olisi jotain eroa lentokentällä, jossa maski on pakollinen, ja supermarketilla tai kuntosalilla, jossa maskia ei tarvita”, sanoo johtaja Lawrence Gostin O’Neill instituutista Georgetownin yliopiston oikeustieteen yksiköstä.

PääosinCDC:n ratkaisu on kuitenkin herättänyt innostusta.

”Tämä päivä muistetaan pandemian käännekohtana Yhdysvalloissa, aivan mahtavaa”, suitsutti Johnson Foundationin toimitusjohtaja Robert Wood Washington Postissa.

Presidentti Joe Biden otti uuden mahdollisuuden heti käyttöön ja esiintyi ilman maskia Valkoisen talon tapahtumassa Rose Gardenissa torstaina iltapäivällä.

”Täysin rokotetut ihmiset voivat jälleen kätellä ja halailla pelkäämättä koronatartuntaa”, hän sanoi ja kutsui rokotteen ottamista isänmaalliseksi teoksi.

Maskivapautus tuleekin hetkeen, jolloin Yhdysvalloilla on ollut yhä suurempia vaikeuksia saada kansalaisia ottamaan koronarokotteita.

Suomessa voimassa olevaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antamaa kasvomaskisuositusta aiotaan pandemian exit-suunnitelman mukaan arvioida kesäkuun alussa ja tarvittaessa uudelleen elokuun alussa.

Kasvomaskin käyttöä suositellaan 12 vuotta täyttäneille koko maassa.

LUE SEURAAVAKSI: