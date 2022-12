Tulevan reilu viikon jakson sähkömarkkinan tilanne on poikkeuksellisen haastava, kertoo Suomen valtion omistama kaasuyhtiö Gasum.

Yhtiön mukaan ”erityisen huolestuttava” tilanne on mahdollisesti jo tänään sunnuntaina ja ensi viikon puolivälissä. Syynä on se, että useita ydinvoimaloita ja siirtoyhteyksiä on huollossa. Samaan aikaan säät viilenevät.

Tuulivoima helpottaa maanantain ja tiistain tilannetta, mutta esimerkiksi keskiviikkona saatetaan Gasumin mukaan nähdä kulutuksen nousua neljän gigawatin verran perjantaista. Samaan aikaan ydinvoimaa on käytettävissä 1 400 megawattia.

Kotimaisen tuotannon osalta tilanne on kireä, koska Olkiluoto 3 ei ole tuotannossa eikä sähköä ole tuotavissa Etelä-Ruotsista. Suomen hinnat nousevatkin pääosin samalle tasolle Etelä-Ruotsin kanssa, Gasum ennustaa.

Myöskään Euroopassa Ranskan ydinvoimaloiden käynnistys ei ole edennyt odotetusti, joten sähkön tuonti Keski-Euroopasta ei välttämättä ole itsestäänselvyys, saati edullista.

Erityisen haastavia Gasum odottaa ensi viikon keskiviikosta ja torstaista kohonneiden lämmitystarpeiden ja alkuviikosta heikentyvän tuulituotannon vuoksi. Yhtiö odottaa tilanteen helpottavan vasta jouluviikolla 19.12 alkaen. Sekin tosin riippuu siitä, etenevätkö kaikki käynnissä olevat huollot odotusten mukaan.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala tosin arvioi, että sähkön saatavuus Suomessa ei ensi viikolla muodostu ongelmaksi.