Lapin keskussairaalaan on tuotu Ivalosta kiinalaisturisti koronavirusepäilyn vuoksi myöhään illalla tiistaina, tiedottaa Lapin sairaanhoitopiiri.

Infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että toimintaohjeiden mukaisesti turisti on eristyksessä ja hänestä otettu näytteet, jotka on lähetetty Helsinkiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle (THL) tutkittavaksi. Tulokset saataneen tämän päivän aikana.

Kiinalaisturisti on lähtöisin Wuhanista, mistä on lähtöisin myös virus. Hänen oireensa ovat infektiotaudin oireita. Siksi toimitaan varotoimien mukaisesti.

”Markku Broas haluaa rauhoitella kansalaisia. Kuten normaalin kausi-influenssan aikana ihmisten on hyvä tehostaa käsihygieniaa, yskiä hihaan ja käyttää kertakäyttöisiä nenäliinoja aivastaessa”, tiedotteessa todetaan.

Tilannetta seurataan ja lisää tiedotetaan, kun saadaan uutta tietoa.

THL tiedottaa, että mahdolliset tartunnat tutkitaan ja hoidetaan matalalla kynnyksellä. Myös influenssaa ja muita hengitystieinfektioita esiintyy tällä hetkellä runsaasti.

”Mikäli Wuhan-koronavirustapauksen kriteerit täyttyvät, näytteet tutkitaan HUSLAB:ssa. Mahdolliset positiiviset löydökset varmistetaan THL:n laboratoriossa”, sanoo THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra tiedotteessa.

Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät Wuhan-koronavirustapaukset ovat THL:n mukaan Suomessa mahdollisia ja tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää jatkotartuntojen riskiä.

THL:n mukaan Suomessa on varauduttu mahdollisiin tapauksiin ja terveydenhuollolla sekä laboratorioilla on toimintamallit olemassa. Sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa.

Lapin sairaanhoitopiiri ja paikalliset terveydenhuollon viranomaiset vastaavat tilanteen selvittämisestä yhdessä THL:n kanssa. THL tiedottaa, mikäli koronavirusinfektio todetaan, mutta ei yksittäisistä koronavirusepäilyistä. THL seuraa myös kansainvälistä tilannetta.

Viime perjantaina Ivalossa epäiltiin koronavirustartuntaa, joka vahvistui lopulta vääräksi hälytykseksi. Näytteet tutkittiin THL:n laboratoriossa, jolloin vahvistui, ettei kahdella Kiinan Wuhanista Suomeen tulleella matkailijalla ole koronavirustartuntaa.

”Kansainväliseen liikkuvuuteen ja matkailuun liittyvät yksittäiset Wuhan-koronavirustapaukset ovat Suomessa mahdollisia. Tautitapausten nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta tehokkailla torjuntatoimilla voidaan vähentää jatkotartuntojen riskiä”, THL:n ylilääkäri Taneli Puumalainen kommentoi tiedotteessa perjantaina.

LUE SEURAAVAKSI:

Päivitys klo 9.36: THL kommentoi.