Etäopetus on yhä mukana hallituksen keinovalikoimassa torjua koronaa, mutta vasta viimesijaisena keinona, kertoo opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

”Etäopetuksen haitoista lasten ja nuorten hyvinvoinnille alkaa olla laajaa tutkimusnäyttöä. Tilanne jossa etäopetuksen hyödyt epidemian torjumiseksi ylittävät sen sosiaaliset haitat ei tule eteen aivan helposti”, Andersson tviittaa.

”Koronatilanne on valitettavasti jälleen vaikea, ja sairaaloiden kuormitus ennätystasolla. THL:n mukaan suurin osa tartunnoista todetaan aikuisilla, ja erityisesti rokottamattomien aikuisten ilmaantuvuus on erittäin korkea.”

Kouluissa on tärkeää noudattaa voimassa olevia suosituksia, joiden avulla vältetään jatkotartuntoja, Andersson korostaa. Kaikkein tärkeintä koululaisten kannalta on kuitenkin opetusministerin mukaan se, että mahdollisimman moni aikuinen ottaa rokotteen.

”Mitä korkeampi rokotekattavuus, sen parempi myös lasten ja koulujen kannalta.”

”Rokotteet ovat tärkein tapa suojata terveydenhuollon kapasiteettia ja estää vakavia tautitapauksia. Alakoululaisille ei ole vielä tarjolla rokotetta. Heidän kohdallaan tilannetta helpottaa se, että heidän joukossaan vakavat tautitapaukset ovat THL:n mukaan hyvin harvinaisia.”

Nopea ja mahdollisimman avoin tiedotuslinja on kouluille eduksi, Andersson huomauttaa.

”Koulujen osalta helpottava tieto on, että niiden rooli epidemian levittäjänä on THL:n mukaan ollut tähän asti vähäinen. Tilannetta on kuitenkin luonnollisesti seurattava jatkuvasti. THL:n arvion mukaan yleisin tartunnan lähde lapsilla ja nuorilla on yhä koti tai muu lähipiiri.”

”Kouluun ei pidä tulla oireisena ja myös hyvästä hygieniasta ja ilmanvaihdosta on pidettävä huolta. Alueiden terveysviranomaiset seuraavat paikallista koronatilannetta aktiivisesti ja ottavat tarvittaessa käyttöön lisätoimia, kuten paikallisia maskisuosituksia.”