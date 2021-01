Kiinan mahdin kasvu, Venäjän kehitys sekä ennen muuta Yhdysvalloissa Donald Trumpin valtaannousu ovat osoittaneet, että ideologinen kamppailu on palannut maailmanpolitiikan keskiöön.

Yhdysvaltalaisfilosofi Francis Fukuyama katsoi kylmän sodan jälkeen vuonna 1992, että historia päättyi demokratian voittoon. Demokratiakehitystä pidettiin väistämättömänä niin Venäjällä kuin muissa entisen Neuvostoliiton maissa, jotka kolkuttelivat uuden Euroopan unionin ovilla.

Kiinan mahdin kasvu, Venäjän kehitys sekä ennen muuta Yhdysvalloissa Donald Trumpin valtaannousu ovat osoittaneet, että ideologinen kamppailu on palannut maailmanpolitiikan keskiöön. Tilanne näyttää liberaalin demokratian kannalta heikolta.

Kenties osuvimmin sen kiteytti eteläafrikkalainen pilapiirtäjä Jonathan Shapiro, jonka piirroksessa Trump kouraisee toisella kädellä Vapaudenpatsasta rinnasta ja toisella pitelee veistä sen kurkulla.

”Minä voitan tai daami saa puukosta”, piirroksen Trump sanoo.

Piirros on osuva siksi, että Trump on omalla toiminnallaan häpäissyt kaikki ne arvot, joita Vapaudenpatsas kuvastaa, ja uhkaa väkivallalla fantisoivine kannattajineen sitä liberaalia demokratiaa, jota patsas edustaa.

Liberaalin demokratian vastapuolelle ovat nousseet kansallismielisen autoritaarisuuden nimiin vannovat Kiina ja Venäjä. Heille rynnäkkö kongressitaloon on osoitus demokratian heikkoudesta, epävakaudesta – ja suoremmin demokratian huonoudesta.

Kiinalaisissa verkkokeskusteluissa Trumpille ja demokratialle on naurettu suoraan ja avoimesti. Trumpilla on Kiinassa jopa oma lempinimi Chuan Jian’guo. Chuan on Trumpin nimi kiinaksi, mutta Jian’guo tarkoittaa suurin piirtein maan rakentajaa. Se oli suosittu nimi 1950-luvulla kommunististen patrioottien keskuudessa. Chuan Jian’guo tarkoittaa siis Trumpia, joka rakentaa Kiinaa ja sen mahtia.

Capitol-kukkulan tapahtumien jälkeen kiinalaiset kommentoivat tapahtumia Hongkongin demokratiamielenosoitusten sloganilla: ”Vapauttakaa USA – aikamme vallankumous!”

Globaali ideologiakamppailu ei ole yhdentekevä suomalaisestakaan näkökulmasta. Trump saa vastakaikua joka viidenneltä suomalaiselta, ja demokratiamme instituutioita haastetaan kansallismielisellä ja autoritaarisuuteen vivahtavalla retoriikalla. Oikeus- ja koululaitoksen kyseenalaistaminen ovat tästä näkyvimpiä esimerkkejä.